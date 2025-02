Thành phố Bắc Kạn tổ chức gặp mặt, giao lưu thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2025

Buổi giao lưu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về môi trường học tập, sinh hoạt, công tác trong quân đội...

Buổi giao lưu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về môi trường học tập, sinh hoạt, công tác trong quân đội; tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; việc chấp hành và thực hiện điều lệnh, điều lệ, quy định và kỷ luật quân đội; thực hiện các chế độ nền nếp trong ngày, trong tuần; những điều kiện về ăn, ở, mặc, điện nước sinh hoạt và các chế độ chính sách được hưởng trong thời gian tại ngũ, xuất ngũ; việc giải quyết các mối quan hệ giữa đồng chí đồng đội, mối quan hệ cấp trên, cấp dưới ở đơn vị quân đội...

Các thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2025 lắng nghe những kinh nghiệm được chia sẻ từ buổi tọa đàm.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2025, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh; quan tâm động viên thăm hỏi gia đình, người thân những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi giao lưu đã tuyên dương những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đăng ký, tình nguyện thực hiện NVQS năm 2025, tặng quà cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2025.

Thông qua buổi gặp mặt, giao lưu nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, truyền thống cách mạng của quê hương Bắc Kạn; những cống hiến, hy sinh của lớp lớp các thế hệ cha, anh đi trước để đất nước và Nhân dân ta có được cuộc sống hoà bình, tự do, ấm no và hạnh phúc như ngày hôm nay. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng lòng tự hào, ý chí quyết tâm cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2025 hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Các thanh niên sẵn sàng nhập ngũ giao lưu văn nghệ với người thân, người dân và địa phương.

Năm 2025, thành phố Bắc Kạn có 58 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, trong đó có 14 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ./.