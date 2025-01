Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao ở huyện đảo Trường Sa

Một số hình ảnh hoạt động văn hóa trên đảo Trường Sa.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đến với huyện đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc, chúng tôi không khỏi xúc động, tự hào khi thấy từng tấc đất, rặng cây đều được các cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân bảo vệ, giữ gìn.

Các hoạt động thể dục, thể thao phong phú của quân và dân trên Trường Sa.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ có tính kỷ luật cao, vững chắc tay súng để bảo vệ biển trời quê hương, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo ở Trường Sa còn xây dựng cho mình một đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ, sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và đồng bào cả nước, một hệ thống thiết chế về thể dục, thể thao, văn hóa được xây dựng đồng bộ tại thị trấn và xã đảo của Trường Sa.

Thi nhảy bao bố ở đảo Trường Sa.

Hệ thống sân bóng đá, bóng chuyền phục vụ nhu cầu giao lưu, thư giãn và rèn luyện sức khỏe cho quân và dân trên đảo. Cán bộ, chiến sĩ khi hết ca trực lại tham gia rèn luyện, thi đấu thể dục - thể thao nâng cao thể chất.

Kéo co đọ sức là một trong những môn thể thao thu hút nhiều tiếng cười trên đảo.

Thượng úy Hoàng Văn Tuấn, đảo Trường Sa chia sẻ: “Hoạt động thể dục thể thao được chúng tôi duy trì đều đặn sau mỗi ngày hết ca trực, tuần tra. Đây là cách để cán bộ, chiến sĩ vừa rèn luyện sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa vui chơi, giải trí tạo tâm lý vui tươi, đoàn kết, phấn khởi khi xa đất liền ra đảo công tác”.

Ném vòng lấy thưởng được nhiều trẻ em và người dân tham gia.

Nhà văn hóa cộng đồng trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ và gắn kết tình quân dân trên đảo vào mỗi dịp cuối tháng, các ngày lễ trọng đại… Đặc biệt, vào các dịp như Tết đến, xuân về hay các ngày lễ như: Ngày Gia đình Việt Nam, Đại đoàn kết, Quốc khánh 2/9, Giải phóng miền Nam 30/4… quân và dân trên đảo đều tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ để thắt chặt tình đoàn kết.

Những tiếng cười, tiếng pháo tay vang dội trước mỗi trò chơi.

Từ kéo co, nhảy bao bố cho đến ném vòng, đẩy gậy… đều được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho những người đang ngày đêm bám biển đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trọng tài của trò kéo co.

Được biết, hiện nay, 100% hộ dân và các đầu mối đơn vị bộ đội ở các đảo của Trường Sa đều được trang bị tivi có thiết bị thu tín hiệu vệ tinh; trên đảo có phòng đọc sách báo với gần 5.000 đầu sách và tủ sách pháp luật.

Đá bóng trên đảo Trường Sa vào những buổi chiều hết ca trực của cán bộ, chiến sĩ.

Về đời sống văn hóa tâm linh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trang nghiêm, là địa chỉ đỏ để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo cũng như đồng bào cả nước ra thăm đảo tri ân, tưởng niệm các thế hệ cha anh đi trước.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa.

Chùa Trường Sa tọa lạc trên thị trấn Trường Sa và chùa Đá Tây tọa lạc trên đảo Đá Tây cũng là nơi để người dân sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng, gửi gắm niềm tin, ước vọng trong cuộc sống. Những ngày rằm, ngày Tết, người dân đi lễ chùa, cầu may mắn, bình an. Tiếng chuông chùa ngân vang vào mỗi sáng sớm càng khiến cho cuộc sống trên đảo thêm phần an bình, êm ả. Vào ngày rằm, ngày mùng 1, các nhà chùa đều nấu bữa chay cho toàn thể bà con nhân dân trên các đảo. Vào các dịp rằm tháng Giêng, đại lễ Phật đản, lễ Vu lan, nhà chùa đều thả hoa đăng và cầu lễ.

Hệ thống chùa trên đảo Trường Sa.

Đại đức Thích Nhuận Hiếu, Trụ trì chùa Đá Tây cho biết: “Ngoài việc tuyên truyền phật pháp, chùa còn có nhiệm vụ quan trọng là để cầu nguyện cho quân và dân trên đảo luôn được bình an, khỏe mạnh để hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, giữ vững chủ quyền biển đảo của quê hương"./.