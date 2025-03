Ngày đầu triển khai cấp Lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe thuận tiện, nhanh chóng

BBK- Từ 00h ngày 01/03/2025, Công an tiếp nhận 4 nhiệm vụ từ các sở, ngành, trong đó có cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp/đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Ngày đầu triển khai, hệ thống vận hành thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu Nhân dân.

Cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh hướng dẫn công dân nộp hồ sơ qua ứng dụng VNeID.

Đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp, các hình thức tiếp nhận cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm cấp qua app VNeID; qua cổng dịch vụ công; qua hoạt động bưu chính; nếu người dân không thể kết nối bằng các hình thức trên có thể đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện.

Trong ngày 03/3, nhiều công dân đã đến trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công để làm thủ tục. Đáng chú ý đã có 35 hồ sơ được cán bộ đơn vị hướng dẫn Nhân dân thực hiện trên VneID. Với tinh thần kết nối, phục vụ liên thông và những trường hợp yêu cầu cấp bách, Công an tỉnh đã tạo điều kiện tối đa để người dân có thể đảm bảo được quyền lợi của mình.

Với phương châm không để gián đoạn hoạt động bình thường ngay sau khi tiếp nhận, Lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh trong ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 31 hồ sơ, trong đó có 27 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp, 04 hồ sơ được tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công.

Nhằm đảm bảo sự tiện lợi, an toàn và nhanh chóng cho người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chú trọng việc triển khai tiếp nhận qua Dịch vụ công trực tuyến. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các đối tượng trung gian hoặc kẻ lạ trên môi trường mạng mạo danh công an để hướng dẫn cấp, đổi giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Lực lượng Công an không thực hiện việc cấp đổi bằng lái xe bằng hình thức gọi điện. Để tránh nguy cơ bị lừa đảo, người dân tuyệt đối không nên làm theo các chỉ dẫn từ những nguồn không chính thống trên mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết, kể cả người tự xưng là cán bộ công an qua mạng hoặc qua điện thoại.

Đặc biệt, không làm theo yêu cầu của người lạ liên lạc qua số điện thoại gọi đến tự xưng là cán bộ công an, để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, các phần mềm ứng dụng, đường “link lạ”, hoặc yêu cầu chuyển tiền. Người dân không truy cập vào các địa chỉ website lạ, không cài đặt các “phần mềm lạ”, từ các đường “link lạ”, từ kho ứng dụng không chính thống, không rõ nguồn gốc, những phần mềm đòi hỏi yêu cầu cấp quyền truy cập cao vào thông tin người dùng./.