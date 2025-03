Nguồn vốn nhân văn làm lại cuộc đời

Lãnh đạo Công an tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội trao quà động viên gia đình được vay vốn theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025.

Sau khi chấp hành xong bản án 09 tháng tù trở về địa phương, anh N.Đ.D, trú tại tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn) tập trung làm ăn để cải thiện cuộc sống và phụ giúp gia đình. Có ý định kinh doanh để tăng thêm thu nhập, nhưng do thiếu vốn nên anh chưa thực hiện được. Nắm được nguyện vọng đó, Công an phường cùng chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội đã tư vấn cho anh chương trình vay vốn lãi suất thấp, dành cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Được chính quyền địa phương và Công an cơ sở hướng dẫn tận tình, anh và gia đình đã làm hồ sơ vay số tiền 100 triệu đồng để đầu tư kinh doanh dịch vụ vận tải.

Anh D chia sẻ: Việc tạo điều kiện cho những người đã từng lầm lỡ như mình được tiếp cận nguồn vốn này rất tốt, mình rất cảm ơn chính sách nhân văn của Chính phủ, đến Ngân hàng Chính sách và lực lượng Công an địa phương. Khi nhận được khoản tiền vay 100 triệu đồng, cộng với số tiền của mình có, anh D đã mua được một chiếc xe ô tô, kiếm thêm thu nhập để giúp gia đình.

Để triển khai hiệu quả chính sách này trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch các huyện, thành phố phối hợp với Công an cơ sở rà soát, xác minh, trực tiếp đến tìm hiểu nhu cầu sản xuất của gia đình, các trường hợp có nhu cầu vay vốn thông qua các tổ vay vốn cộng đồng để hướng dẫn hồ sơ thủ tục và giải ngân trong thời gian sớm nhất. Đồng thời hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Ông Hà Sỹ Côn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn cho biết: Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan Công an để thực hiện. Tháng 6/2024, Công an tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã ký chương trình phối hợp để kịp thời thực hiện có hiệu quả quyết định này trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng như của cơ quan Công an và các cấp có liên quan cho thấy, nguồn vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Các hộ vay vốn đều thực hiện tốt việc trả lãi và trả nợ gốc theo đúng quy định của Ngân hàng cũng như theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ…

Từ khi quyết định có hiệu lực đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn đã hỗ trợ giải ngân số tiền 5 tỷ 115 triệu đồng cho 60 người chấp hành xong án phạt tù vay. Đến thời điểm ngày 31/01/2025, dư nợ của chương trình đạt 5 tỷ 055 triệu đồng với 59 hộ còn dư nợ. Từ số vốn ban đầu, nhiều người đã tu chí làm ăn, gây dựng cuộc sống mới. Đây là chính sách nhân văn, đáp ứng nhu cầu thiết thực của những người chấp hành xong án phạt tù, qua đó góp phần đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những chính sách quan trọng mang ý nghĩa nhân văn, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm ổn định khi trở về địa phương.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp phổ biến, tuyên truyền về tín dụng và cho vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn từ chính sách này./.