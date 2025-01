Công an Bắc Kạn vì dân phục vụ

BBK - Năm 2024, Công an Bắc Kạn đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong Nhân dân bằng những việc làm, hành động cụ thể, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh tham gia lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bắc Kạn, tháng 6 năm 2024. Ảnh: Việt Bắc

Dấu ấn 01 năm nỗ lực vì dân

04 tháng đi qua, lộc xanh đang vươn trên những thửa ruộng từng ngập sâu trong bùn lũ, cuộc sống của người dân vùng bị ảnh hưởng do bão số 03 (Yagi) của xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu, đồng chí Nguyễn Văn Đông cho biết: Vào thời điểm cam go nhất của mưa lũ, người dân Nam Mẫu chịu thiệt hại nặng do bão Yagi gây ra, nhưng đã luôn có sự đồng hành giúp đỡ, hỗ trợ các cấp, ngành trong hệ thống chính trị, các nhà hảo tâm và lực lượng vũ trang. Cấp ủy, chính quyền và người dân luôn biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an với tấm lòng dũng cảm, không quản ngại gian khó, hiểm nguy.

Cùng với huy động trên 3.400 lượt cán bộ, chiến sĩ; điều động 1.692 lượt phương tiện đường bộ, 22 phương tiện thủy, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng áo phao, phao bè, dây cứu nạn, cứu hộ… phục vụ công tác phòng chống bão, cứu trợ và hỗ trợ Nhân dân, Công an tỉnh Bắc Kạn còn tổ chức phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ ủng hộ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra với tổng số tiền hơn 529 triệu đồng. Những con số biết nói này là minh chứng thuyết phục nhất cho tinh thần, trách nhiệm hết lòng, hết sức của lực lượng Công an tỉnh vì dân phục vụ, vì dân cống hiến, hy sinh.

Xuân năm nay, gia đình chị Giàng Thị Mải, thôn Thanh Sơn, xã Sơn Thành (Na Rì) vui hơn nữa khi gần cuối năm 2024, gia đình chị được Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” theo tiêu chuẩn “ba cứng”. Chị Mải kể: Căn nhà cũ của gia đình cứ hễ mưa thì ướt cả giường nằm, trời mùa đông gió lạnh lùa tứ phía. Những hôm mưa to, gió lớn cả nhà lại bồng bế, dắt díu nhau qua nhà bà ngoại để ngủ nhờ. Sống bất an như vậy, vợ chồng chị cũng không yên tâm làm ăn. Năm nay có nhà mới nên gia đình sẽ ăn Tết to hơn mọi năm.

Từ tháng 8/2024, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai khảo sát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng và triển khai xây dựng 500 căn nhà cho các hộ nghèo, đối tượng khó khăn về nhà ở, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, 13 căn nhà khác cũng được Công an tỉnh gấp rút xây dựng và bàn giao cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 03. Việc gần dân, giúp dân, không quản ngại vất vả, gian nan đã làm khăng khít tình cảm mật thiết của lực lượng Công an Bắc Kạn với người dân.

Quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Thực hiện tốt “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, lực lượng Công an Bắc Kạn đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn. Công tác xây dựng lực lượng đã được Công an Bắc Kạn tập trung triển khai đồng thời cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác phát động, tổ chức phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có nhiều kết quả nổi bật, nhiều cách làm hay, phát huy hiệu quả, thu hút được đông đảo tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia.

Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo tham mưu xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, là hạt nhân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở như mô hình Camera an ninh, mô hình ánh sáng an ninh...

Năm 2024, Công an tỉnh tập trung điều tra, khám phá 174/184 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bao gồm cả tội phạm đánh bạc, mại dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao), làm rõ 278 đối tượng, đạt tỷ lệ 94,6%; phá án 23/24 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; đạt tỷ lệ 95,8% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao) không phát sinh tội phạm có tổ chức, băng, nhóm…Bảo đảm tuyệt đối an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh; hoạt động của 70 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, mở 01 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và 07 đợt cao điểm chuyên đề đạt được một số kết quả tích cực. Những kết quả nêu trên góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của tỉnh đi lên.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Dù trong hoàn cảnh nào, dù đối đầu với gian nan, hiểm nguy thì Công an Bắc Kạn vẫn luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, luôn hết lòng, hết sức vì Nhân dân phục vụ./.