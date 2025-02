Tăng cường toàn diện cho lực lượng công an cơ sở

Công an xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn.

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn ngân sách xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo Công an tỉnh, UBND các cấp, Công an các đơn vị địa phương, sự quan tâm, đến nay, Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành xây dựng 100% Công an xã có nhà ở công vụ, 78/102 Công an xã, thị trấn đã có trụ sở độc lập, 22/102 Công an xã, thị trấn đang triển khai xây dựng trụ sở, dự kiến hết quý I/2025, 100% Công an xã thị trấn có trụ sở làm việc độc lập.

Nắm bắt được tình hình tại địa bàn, ngay từ khi có chủ trương đưa Công an chính quy về cơ sở, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng bám cơ sở, bám dân, triển khai đồng bộ, bài bản các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, tình hình ANTT từng bước được củng cố, phát huy được vai trò nòng cốt trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống. Huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Trung tá Triệu Quang Trung, Trưởng Công an xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn.

Công tác phát động, tổ chức phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều kết quả nổi bật, có nhiều cách làm hay, phát huy hiệu quả, thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa trong hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự. Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo tham mưu xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, là hạt nhân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại cơ sở như mô hình Camera an ninh, Ánh sáng an ninh…

Ông Lâm Văn Lượng, Trưởng thôn Bản Châng, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, nói về vai trò của công an chính quy về xã.

Đến nay, 100% Công an xã, thị trấn tại tỉnh Bắc Kạn đã bố trí đủ 08 CBCS, 100% Công an cấp xã đã bố trí tối thiểu từ 01 Điều tra viên trở lên. Việc hoàn tất bố trí lực lượng Công an chính quy cũng như ổn định nơi sinh hoạt, làm việc đã thực sự tạo điều kiện cho các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, biên chế hợp lý đang được triển khai, thực hiện quyết liệt, hiện nay trên toàn hệ thống chính trị sẽ phát huy hiệu quả các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, trong đó, “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, không tổ chức Công an cấp huyện, sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an tỉnh theo hướng “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở" nhằm tạo chuyển biến tích cực về ANTT./.