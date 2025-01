Quân khu 1 tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2024

BBK - Sáng 08/01, Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện công tác quốc phòng địa phương với nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Nổi bật là: Chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế đúng quy định; chỉ tiêu tuyển quân hoàn thành 100%; phối hợp chặt chẽ các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội; các cơ quan, đơn vị huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, được Nhân dân đánh giá cao. Các hoạt động "Thi đua Quyết thắng", tuyên truyền vận động Nhân dân... được triển khai tích cực, có chất lượng; thực hiện tốt chế độ, chính sách về quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn báo cáo: Năm 2024, Bắc Kạn đã tập trung huy động mọi nguồn lực bảo đảm cho quốc phòng, chú trọng xây dựng các công trình quân sự trọng điểm, nhất là xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, đầu tư xây dựng các công trình trong KVPT, công trình trụ sở, nhà làm việc của các cơ quan, đơn vị, củng cố thế trận KVPT, khả năng SSCĐ trong mọi tình huống nhằm bảo đảm về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức huy động, huấn luyện, diễn tập lực lượng DBĐV, DQTV đạt chất lượng tốt; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí sử dụng cho quốc phòng kết hợp huy động, động viên các nguồn lực từ cơ sở và nguồn lực xã hội. Khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để thu hút vốn đầu tư bảo đảm tốt huy động vật chất, vật lực, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh khi có tình huống xảy ra.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đề nghị Quân khu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho địa phương xây dựng các công trình KVPT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 1 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương: Tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2025; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh; theo dõi, chỉ đạo kiện toàn và duy trì tốt hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp; GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân theo quy định của Luật; theo dõi, chỉ đạo các địa phương huy động DQTV phối hợp với các lực lượng trực SSCĐ, tuần tra, canh gác, bảo vệ, giữ vững ANCT, TTATXH ở địa phương; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025./.