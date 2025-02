Bắc Kạn tổng kết đợt cao điểm trấn áp tội phạm

BBK- Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Bắc Kạn đã triển khai hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe chở thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức 500 buổi phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân giao nộp 175 khẩu súng tự chế và nhiều linh kiện khác.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xử lý nghiêm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác quản lý hành chính về TTXH được tăng cường, nhất là quản lý cư trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; công tác PCCC và CNCH được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế.

Đặc biệt trong 9 ngày nghỉ Tết, số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ.

Trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt 91,89%, vượt 6,89% so với chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ điều tra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Khởi tố 51 vụ, 68 bị can phạm tội về ma tuý, thu giữ 97,163g Hêrôin và 1,85g ma tuý tổng hợp; 12 vụ, 12 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; 3 vụ, 6 bị can vi phạm pháp luật về môi trường. 100% tố giác, tin báo về tội phạm được giải quyết.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chỉ huy điều khiển giao thông trực 100% quân số trong kỳ nghỉ Tết và duy trì chế độ trực và ứng trực nghiêm ngặt trong thời gian thực hiện đợt cao điểm. Đặc biệt là thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ, tình hình tai nạn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, giảm ở cả 3 tiêu chí./.