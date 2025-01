Rút kinh nghiệm công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng DBĐV và QLVK năm 2024

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các đơn vị nhận quân; lãnh đạo, cơ quan Quân sự, Công an các huyện, thành phố.

Năm 2024, Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn công dân đủ 17 tuổi, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Phát huy vai trò tích cực chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác tuyển quân chặt chẽ, đúng quy trình các khâu các bước, bảo đảm tính công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật; thực hiện tròn khâu "tuyển người nào chắc người đó".

Tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ chặt chẽ đúng quy định. Mở được 08 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ, quân số 372 đoàn viên. Chỉ đạo tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 trang trọng, đúng nghi lễ, nhanh, gọn, an toàn đạt 100% chỉ tiêu 937/937 công dân, trong đó có 85 công dân viết đơn tình nguyện.

Đối với công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc kế hoạch đón quân nhân xuất ngũ về địa phương trang trọng, theo đúng phương châm "đưa đi về đón", kết hợp các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, gặp gỡ, tặng quà động viên 746 quân nhân xuất ngũ năm 2024. Thông qua đó xây dựng ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào của thế hệ trẻ trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có việc làm và thu nhập ổn định cuộc sống.

Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan Quân khu, các ban, ngành trong bảo đảm đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng, chủng loại và đồng bộ khí tài, đạn dược cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; đặc biệt là trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024.

Hội nghị thảo luận làm rõ kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể: Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các đối tượng của một số xã chưa đúng quy định; công tác sơ tuyển ở cấp xã chưa kỹ, còn có công dân không đủ tiêu chuẩn về thể lực lên khám cấp huyện; công tác xác minh, thẩm tra lý lịch công dân nhập ngũ đôi lúc còn chậm; tham mưu thực hiện quy trình xử lý công dân không nhận lệnh, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác phối hợp giữa cơ quan Quân sự, Công an cấp xã ở một số địa phương chưa chặt chẽ trong khâu quản lý quân nhân dự bị…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: Trước yêu cầu xây dựng Quân đội, Công an ngày càng cao, để đáp ứng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi chất lượng công tác tuyển quân, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên ngày một nâng lên; công tác quản lý vũ khí, quân cụ hỗ trợ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân, chỉ tiêu động viên được giao năm 2025 và công tác quản lý vũ khí, quân cụ hỗ trợ an toàn tuyệt đối, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Căn cứ vào thông tư, hướng dẫn của cấp trên, tiến hành thâm nhập, chốt quân số theo thời gian quy định; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thống nhất, lựa chọn công dân nhập ngũ tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Đối với các địa phương, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phối hợp thực hiện các bước còn lại trong quy trình tuyển quân; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ giao, nhận quân năm 2025, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định về công tác quản lý vũ khí, quân cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong quản lý và sử dụng. Chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quản lý công dân đã nhận lệnh gọi nhập ngũ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật để mang tính răn đe, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển quân năm sau./.