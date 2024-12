Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Bắc Kạn triển khai công tác tuyển quân năm 2025

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; lãnh đạo đại diện một số sở, ngành liên quan.

Hội nghị đã thông qua, báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2025; thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2025; thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công an và Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo và đưa ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, công tác động viên năm 2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung như: Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, thống nhất chặt chẽ với đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu trong tuyển chọn và giao, nhận quân.

Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu hồ sơ, thâm nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định; đặc biệt là tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ. Xây dựng kế hoạch tham mưu tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú trước khi nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tặng quà động viên công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ giao, nhận quân trang trọng, giao quân nhanh, gọn, đúng nghi lễ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn thực hiện Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật./.