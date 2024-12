Công an Bắc Kạn đối thoại trực tuyến về TTHC, giải quyết TTHC năm 2024

BBK - Sáng 30/12, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn. Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, Công an tỉnh đã tiếp nhận 62 câu hỏi của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gồm: 45 câu hỏi tiếp nhận trước thời điểm diễn ra Hội nghị, do Công an các huyện, thành phố tiếp nhận tổng hợp từ Nhân dân trên địa bàn; 17 câu hỏi tiếp nhận trực tuyến qua chuyên mục “Đối thoại trực tuyến” trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh tại địa chỉ: http://congan.backan.gov.vn.

Trong đó có 3 câu hỏi thuộc lĩnh vực quản l‎ý xuất nhập cảnh; 34 câu hỏi liên quan đến lĩnh vực quản lý‎ ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đăng k‎ý quản l‎ý con dấu, cấp quản l‎ý căn cước, đăng ký quản lý cư trú; 08 câu hỏi thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và 17 câu hỏi liên quan đến lĩnh vực đăng k‎ý quản l‎ý phương tiện giao thông và xử l‎ý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh đã trả lời, giải đáp những vấn đề, nội dung của 62/62 câu hỏi.

Đối thoại về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC góp phần nâng cao hiệu quả công tác và hình ảnh của lực lượng Công an đối với quần chúng nhân dân. Qua kênh đối thoại này, Công an tỉnh nhận được những kiến nghị, phản ánh tình hình an ninh, trật tự và các vấn đề khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an mà Nhân dân quan tâm. Qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng Công an nhân dân với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu, động lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ./.