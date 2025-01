Thành phố Bắc Kạn phát huy nguồn lực phát triển

Hoạt động văn hóa, văn nghệ tổ chức tại tuyến phố đi bộ thu hút đông đảo người xem.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: Năm 2024, thành phố đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ được duy trì, phát triển; công tác quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường được tăng cường; đầu tư xây dựng thành phố tiếp tục được quan tâm, chú trọng; tập trung phát triển nông – lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, nâng hạng các sản phẩm OCOP... Thành phố đã xây dựng tuyến phố đi bộ ven sông Cầu, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, thu hút đông đảo người dân.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, mặc dù đầu năm, các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn bị hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự điều hành linh hoạt của thành phố, các hoạt động thương mại, dịch vụ của thành phố tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt khoảng 3.780 tỷ đồng, bằng 102,16% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi ước đạt 650 tỷ đồng, tăng 13,04% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hình thành dịch vụ vận tải, dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ y tế, giáo dục, bưu chính viễn thông, dịch vụ giao hàng phát triển, tạo được nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Toàn thành phố hiện nay có 94 cơ sở lưu trú, có 05 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Lĩnh vực phát triển nông - lâm nghiệp - thủy sản tiếp tục được quan tâm, phát triển, nâng cao giá trị sản xuất, sản phẩm, xây dựng thương hiệu với nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực này hoàn thành vượt kế hoạch... Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 3.825/3.761 tấn, đạt 101,7% kế hoạch và bằng 98,3% so với cùng kỳ. Diện tích đất canh tác đạt 100 triệu đồng/ha trở lên thực hiện được 250ha, đạt 100% kế hoạch.

Hoạt động sản xuất Nghệ Nano curcumin Vicumax của Công ty cổ phần Curcumin Bắc Hà, thành phố Bắc Kạn.

Trong năm, công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư vào địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm. Tổng số dự án được giao kế hoạch năm 2024 là 46 công trình, dự án với tổng số vốn giao là 226,2 tỷ đồng. Tổng số kế hoạch vốn đã giải ngân ước cả năm đạt 96,5%.

Ông Võ Quốc Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn cho biết: Trong năm, địa phương tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, sở, ngành; tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện cơ chế đền bù, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Năm qua, nhiều công trình xây dựng quan trọng của tỉnh được triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã từng bước được nâng cao. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng...

Những kết quả đạt được trong năm qua chính là nền tảng, động lực, để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn phát huy mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu./.