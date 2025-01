Bắc Kạn hướng tới kỷ nguyên mới: Thách thức và cơ hội

Nhìn lại một năm với nhiều biến động nhưng cũng tràn đầy năng lượng và nghị lực- năm đặt nền móng khởi đầu cho một kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc với những biến đổi sâu sắc trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của nước nhà. Đây cũng là một năm với nhiều sự kiện tác động và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội đó là: sự nóng lên đỉnh điểm đáng lo ngại của toàn cầu, sự khốc liệt, chết chóc của bao thường dân vô tội bởi cạnh tranh địa chính trị, sự bùng phát của nhiều loại dịch bệnh cũng như siêu bão YAGI tàn phá khủng khiếp để lại sự mất mát to lớn đối với người dân một số tỉnh Bắc Bộ.

Nhìn về Làng Nủ, Ca Thành, Yên Lạc… mỗi chúng ta lại bồi hồi nghĩ đến Rào Trăng 3 cách đây bốn năm với nỗi đau khôn tả. Phải chăng, những tác động cực đoan của thời tiết, biến đổi khí hậu… chính là sự nổi giận của thiên nhiên.

Năm 2024 cũng để lại nhiều thành tựu đặc biệt nổi bật của đất nước về tăng trưởng kinh tế, cán đích trên 700 tỷ USD xuất, nhập khẩu hàng hóa, GDP tăng 7,4%, cao nhất khu vực ASEAN-6, Dự án đường dây điện 500kV mạch 3, thương hiệu xe VinFast, chủ trương đầu tư Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam; khánh thành METRO số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) rồi ban hành luật tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; thị trường chứng khoán thăng hạng, thành lập 02 trung tâm phát triển AI, xác thực sinh trắc học…

Đặc biệt là những ngày tháng cận kề cuối năm, dù trong bộn bề công việc song Trung ương và các bộ, ngành địa phương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công cuộc cách mạng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy nhanh quá trình tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phòng chống lãng phí.

Nhiệm vụ trên còn đầy gian nan, phức tạp, không thể chậm trễ, đòi hỏi một lần nữa sự can đảm, hy sinh vì lợi ích chung của mỗi cán bộ, đảng viên với quyết tâm chính trị rất cao trong Đảng và toàn xã hội đang làm nức lòng Nhân dân cả nước. Những chủ trương lớn và thành tựu đặc biệt trên đã và đang là động lực tạo nên ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới.

Trở về với tỉnh Bắc Kạn, bức tranh toàn cảnh về tình hình của tỉnh trong cả một năm với đầy ắp sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật đó là: Tổng sản phẩm theo giá hiện hành của cả tỉnh đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 7,4%. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn đạt tỷ trọng khá cao chiếm đến trên ¼ giá trị kinh tế. Phong trào xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới phát triển mạnh với trên 200 sản phẩm OCOP cùng với sản phẩm từ gỗ rừng trồng (FSC) đang tạo cơ hội lớn cho nông, lâm sản tỉnh ta nhập khẩu vào các thị trường trong và ngoài nước. Nhiều cụm công nghiệp được khởi công xây dựng, nhiều doanh nghiệp hoạt động mới và tái khởi động cùng với việc đầu tư tuyến đường cao tốc Chợ Mới - Thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang đang tạo cơ hội lớn cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương trong thời gian tới.

Cùng với việc quy hoạch hồ sinh thái Nặm Cắt và chỉnh trang dòng Sông Cầu sẽ tạo nên diện mạo mới cho thành phố. Đây sẽ là điểm dừng chân tham quan của du khách chỉ sau gần hai tiếng đồng hồ từ Hà Nội đã có mặt tại trung tâm thành phố trước khi tỏa đi các địa danh lịch sử, văn hoá: Hồ Ba Bể, Pác Bó, đồng thời kết nối với các điểm kinh tế như cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), Pò Mã (Lạng Sơn) và thông thương đi quốc tế, góp phần vào việc đón 1,03 triệu lượt khách của cả tỉnh trong năm. Hy vọng Bắc Kạn không còn là “sluổm khít” (buồng kín) nữa mà sẽ trở thành điểm giao thoa, kết nối rộng khắp của miền Đông Bắc Tổ quốc.

Hoạt động du lịch tại các huyện cũng đã được quan tâm hơn đang kết nối cùng với vùng An toàn khu (ATK), hình thành các tuyển du lịch lịch sử văn hóa, trải nghiệm và chữa bệnh từ các điểm du lịch văn hoá lịch sử hấp dẫn. Cùng với sức hút từ những điểm du lịch cộng đồng với các làn điệu Then, Sli, Lượn, Páo dung… hy vọng sẽ níu chân du khách muôn nơi, khi được kết nối tua du lịch với Na Hang, Phja Oắc…

Văn học nghệ thuật, mỹ thuật kiến trúc, hội họa, nhiếp ảnh, điện ảnh, văn hóa ẩm thực, cũng dần được người dân đón nhận, cùng với nhiều giải thưởng về giáo dục, văn học, nghệ thuật trong các cuộc thi cấp quốc gia đang dần khẳng định sự vươn lên của một địa phương còn nhiều gian khó. Nhiều tác giả, tác phẩm đã có chỗ đứng trên văn đàn và trong lòng người dân Bắc Kạn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuy nhiên, nhìn lại cả năm qua, tỉnh ta cũng là một trong số ít địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh trên gia súc, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi với gần 20.000 con lợn bị chết, tương đương 750 tấn thịt bị tiêu hủy (bằng khoảng gần 3% tổng sản lượng thịt hơi của tỉnh); đến nay tuy dịch bệnh đã được kiểm soát, không có phát sinh mới nhưng đã làm cho nhiều gia đình sống bằng nghề chăn nuôi lợn điêu đứng.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là tỷ lệ trồng rừng mới ước thực hiện với gần 5.300ha, đạt 150% kế hoạch; khai thác gỗ dự ước cả năm gần 350.000m3, đạt 100% kế hoạch giao. Tỉnh quyết liệt chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm; hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước gần 2.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhờ được tháo gỡ bởi một số cơ chế, chính sách đặc thù; bình quân toàn tỉnh đạt 12,79 tiêu chí nông thôn mới/xã. Hoạt động xuất, nhập khẩu đạt khá, tổng kim ngạch đạt 41 triệu USD, đạt 133% kế hoạch.

Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 1.250 doanh nghiệp, 460 hợp tác xã. Niềm vui được nhân lên trong mùa xuân này, đây là năm đầu tiên chúng ta thu ngân sách vượt 1.000 tỷ đồng.

Điều đặc biệt là tỉnh ta đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây chính là cơ sở quan trọng để chúng ta sớm hoạch định được lộ trình phát triển giai đoạn tới đảm bảo khoa học, bền vững. Cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và triển khai Đề án phát triển Khu du lịch quốc gia Ba Bể với sự kiện múa bát của Dân tộc Tày với 1.000 người tham gia; tổ chức đăng cai thành công nhiều giải vô địch trẻ và thiếu niên đẩy gậy, kéo co, nhất là giải vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia thu hút đông đảo người dân và khách thập phương về với Bắc Kạn.

Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các chỉ số PAPI, cải cách hành chính (PAR INDEX) đều tăng so với năm 2022. Riêng chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) còn đạt thấp. Hy vọng rằng năm 2025, cùng với cuộc cách mạng sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy và phương châm hành động “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra”. Đặc biệt là dịp cuối năm này các cấp ủy, các cơ quan tham mưu đang hết sức bận rộn để xây dựng các đề án, kế hoạch sáp nhập các cơ quan, ban ngành theo chủ trương của Trung ương và phải hoàn thành trước khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Năm 2024 cũng để lại dấu ấn của nhiều cơ chế, chính sách mới tác động sâu sắc đến người dân về Luật Đất đai, Luật BHXH đến việc cấm sử dụng rượu, bia khi lái xe đã dần làm người dân thay đổi văn hóa “rượu” và những hệ lụy của nó đối với người miền núi.

Trong sự phát triển chung đáng phấn khởi đó, chúng ta không khỏi băn khoăn, lo lắng bởi những khó khăn thách thức vẫn còn nhiều, đó là kinh tế còn chậm phát triển, thiếu bền vững, đời sống, thu nhập, việc làm của một bộ phận nhân dân và doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Là một tỉnh đất rộng, người thưa nhưng lại thiếu đất sản xuất, canh tác, thiếu việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, đầu tư cho sản xuất nông, lâm nghiệp còn manh mún, sức cạnh tranh yếu lại mang nhiều rủi ro do còn lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Tỷ lệ che phủ rừng cao nhất nhì cả nước nhưng các giải pháp khoanh nuôi, tái sinh, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng cây gỗ lớn, cây dược liệu dưới tán rừng, tín chỉ các-bon… chưa được cấp ủy, chính quyền và người dân thực sự vào cuộc.

Nhiều vùng nông thôn, thành thị vắng bóng thanh niên bởi đi làm ăn xa, việc xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở gặp nhiều khó khăn. Nhiều hệ lụy vì thế cũng là thách thức đến nhân lực, hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ, ông bà. Âu cũng là chuyện không sao tránh khỏi của một xã hội đang phát triển và biến đổi mạnh mẽ. Đây cũng là bài toán cần lời giải đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc của mỗi người dân tỉnh ta.

Hướng về kỷ nguyên mới với dấu ấn của những đổi thay từ những điều không thể đo đếm được đó là sự thiện cảm và niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Những cụm từ “Ý Đảng, lòng Dân”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” về sự nêu gương giờ lại được mọi người nhắc đến như từ trong tâm khảm.

Triết lý tưởng chừng giản đơn mà mỗi đảng viên và cán bộ đều thấm thía: Đảng không chỉ cần dân trong lúc bần hàn, gian khó mà càng phải quý trọng, chăm lo và dựa vào dân khi đất nước giàu mạnh. Nhìn lại những chỉ số về hạnh phúc, an ninh, an toàn và mục tiêu thiên niên kỷ thì đâu nhất thiết phải đa nguyên đa đảng đất nước mới phát triển, người dân mới thực sự ấm no, hạnh phúc được… Đất nước tuy còn nghèo, đây đó người dân và doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn, ta thán về điều này, điều nọ, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí còn lắm thách thức, gian truân, bộ máy vẫn còn cồng kềnh, hoạt động chưa thật hiệu quả, tác động cực đoan của biến đổi khí hậu… nhưng không ít người đều coi Việt Nam là điểm đầu tư, du lịch hấp dẫn và là một trong những nơi đáng sống nhất.

Năm 2024 cũng để lại không ít băn khoăn lo lắng khi nhiều cán bộ cao cấp, đã từng là biểu tượng trong lòng dân bị sa ngã bởi quyền lực và đồng tiền. Người dân vui nhưng chưa thể mừng trọn vẹn vì Đảng đã kiên quyết sàng lọc được những “hạt sạn”, nhưng lại thiếu cơ chế hữu hiệu giám sát, cảnh báo, ngăn ngừa và phát hiện kịp thời sai phạm của số cán bộ trên. Chúng ta thật đau buồn trước sự ra đi của một nhân cách lớn của dân tộc đó chính là Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chúng ta vững tâm khi đã tìm được một vị đứng đầu đất nước xứng tầm với những quyết sách đúng đắn, kịp thời để dẫn dắt dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới vinh quang.

Một năm mới bắt đầu với kỷ nguyên mới, nhiệm vụ chiến lược mới, với khí thế “vừa chạy vừa xếp hàng”, bao gian nan, thử thách và cơ hội đang chờ đợi chúng ta. Phát huy được cội nguồn sức mạnh nội sinh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm vụ năm 2025 của tỉnh đã được xác định với một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án trọng điểm; tiến độ dự án đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; nâng cao thứ hạng các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư (PCI, PAPI...). Tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể gắn với phát triển du lịch. Phát triển giáo dục - đào tạo và y tế; các chương trình, đề án, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; các ngày lễ trọng đại của dân tộc như 95 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày quốc khánh 2-9, 50 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất nước nhà.

Một năm mới lại bắt đầu, năm Ất Tỵ với hình ảnh con Rắn- biểu tượng của sự khôn khéo, tinh tường, mạnh mẽ và thông thái cùng với sức sáng tạo, lòng can đảm và sự hy sinh, hy vọng sẽ tạo sức sống mới cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mở đầu cho năm mới 2025. Trong cái giá băng, buốt lạnh của trời đất, người dân vui mừng đón nhận xu thế tín ngưỡng tôn giáo mới bởi không khí an lành của đêm Giáng sinh; trong mỗi người đang bừng lên niềm lạc quan, sự kỳ vọng và niềm tin đối với Đảng sẽ tiếp tục dẫn dắt dân tộc vượt qua giông tố, xây dựng cơ đồ hạnh phúc./.

Sông Cầu, 25/12/2024