Những điểm mới trong cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Người dân làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Kạn).

Theo đó, tất cả các độ tuổi đều được giải quyết đăng ký cấp biển số xe.

Việc đăng ký xe máy chuyên dùng trước đây do ngành Giao thông vận tải thực hiện đăng ký, nay được chuyển sang cơ quan Công an đăng ký.

Thông tư quy định, biển số trúng đấu giá có gắn tem nhận diện nền màu đỏ và màu vàng, chữ màu xanh; biển số xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường có gắn tem nhận diện màu xanh lá cây.

Ngoài ra, Thông tư bổ sung quy định về đăng ký quản lý biển số xe mô tô, xe gắn máy trúng đấu giá.

Điểm mới đáng chú ý của Thông tư 79 là mở rộng phạm vi đăng ký trực tuyến lần đầu toàn trình, bổ sung thêm đối với xe nhập khẩu kể từ ngày 01/01/2025 cho chủ xe là công dân Việt Nam có tài khoản định danh mức độ 2. Người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký, bấm biển số trực tuyến vào bất cứ thời điểm nào, đồng thời không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra thực tế xe.

Về điều kiện thực hiện đăng ký trực tuyến lần đầu toàn trình đối với xe nhập khẩu: Có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu (có dán bản chà số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của đơn vị nhập khẩu xe). Khi chủ phương tiện nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe qua dịch vụ bưu chính công ích phải nộp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu (có dán bản chà số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của đơn vị nhập khẩu xe).

Với chủ trương đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, quy định mới này sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người dân, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại./.