Chặn “nguồn cung”, giảm “nguồn cầu” về ma tuý

BBK - Ngày 14/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 đợt cao điểm tổng rà soát, thống kê, phát hiện người sử dụng trái phép chất ma tuý, người nghiện ma tuý và đấu tranh giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và đối tượng bán lẻ trái phép chất ma tuý.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn, Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì; hội nghị được kết nối trực tuyến đến 8 điểm cầu Công an huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Hiện toàn quốc có 173.972 người nghiện, sau 2 tháng thực hiện kế hoạch tổng rà soát đã phát hiện mới 3.905 người nghiện. Trong đó có trên 67.000 người nghiện ngoài xã hội; 47.797 người trong các cơ sở cai nghiện, số người nghi nghiện là 19.022 người, giảm 0,8%. Có trên 42.000 người sử dụng trái phép chất ma tuý, trong đợt tổng rà soát phát hiện trên 5.000 người. Có 909 người có biểu hiện loạn thần ngáo đá, chỉ trong 1 tháng 15/10 - 15/11/2024 đã gây ra 35 vụ việc.

Trong giai đoạn này, lực lượng Công an đã triệt xoá 65 điểm, 03 tụ điểm phức tạp về ma tuý, 125 điểm nguy cơ phức tạp về ma tuý, trong đó có 98 điểm có nguy cơ là cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm. Phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, ngành Y tế lập 1.360 hồ sơ người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, tăng 30% so với tháng liền kề trước khi thực hiện tổng rà soát.

Đặc biệt hồi 02h00 ngày 27/10/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Công an Hà Nội phá chuyên án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Đồng loạt kiểm tra tại 02 cơ sở kinh doanh A-va-ta và quán Karaoke tại địa chỉ 229 đường Đá Bạc, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Phát hiện 37/38 người dương tính với chất ma túy, đến nay đã khởi tố 12 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép và mua bán trái phép chất ma túy; vật chứng thu giữ: 253 gam ketamin; 3,5 gam MDMA hay còn gọi là thuốc lắc. Vụ án đã bàn giao vụ án cho Công an TP. Hà Nội thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn, tồn tại trong công tác rà soát như: Nhiều trường hợp không chấp hành việc xét nghiệm, chống đối lực lượng Công an. Đối tượng thường bỏ đi lang thang, không khai báo, trong khi đó quy định của pháp luật hiện hành không cho cưỡng chế các đối tượng để thực hiện xét nghiệm. Địa điểm sử dụng ma túy tổng hợp thường ở nơi kín đáo (Quán Bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, homestay...) khó phát hiện. Ma túy tổng hợp rất dễ sử dụng (hình thức uống, ăn, hút) hoặc tẩm ướt trong thực phẩm, đồ uống. Một số chất ma túy tổng hợp là cần sa tổng hợp nhưng không xét nghiệm được, mặc dù có tài liệu là đối tượng sử dụng ma túy nhưng do xét nghiệm không được nên không có căn cứ xử lý.

Có những đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, thậm chí là cán bộ làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp, thường sử dụng ma túy tổng hợp ở nơi khác, không phải là nơi cư trú. Một số chất ma túy tổng hợp mới xuất hiện nhưng chưa có trong danh mục của Chính phủ. Các đối tượng hiện nay có thể sản xuất ra hàng nghìn các loại chất ma túy mới bằng cách thay đổi liên kết hóa học, phản ứng hóa học trong việc tạo ra các chất. Việc sử dụng ma túy tổng hợp ít có biểu hiện trạng thái cai nên khó chẩn đoán xác định nghiện, trong khi đó xu hướng hiện nay các đối tượng chuyển sang sử dụng ma túy tổng hợp.

Năm 2024, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện xử lý 207 vụ, 234 đối tượng, thu giữ 558,383g heroin, 12,5g nhựa thuốc phiện, 695 cây có chứa chất ma tuý; 13,895g và 05 viên ma tuý tổng hợp; 1,646g ma tuý loại khác và trên 230 triệu đồng. Đã đưa 90 người nghiện đi cai nghiện ma tuý bắt buộc, vượt 112,5% chỉ tiêu giao.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương, ghi nhận những kết quả ban đầu của các địa phương đã góp phần kéo giảm tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội. Đồng chí yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo quán triệt đúng vai trò, vị trí, mục đích, yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ trong tổ chức thực hiện kế hoạch này; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực phối hợp với các cục nghiệp vụ. Ngay sau hội nghị các đơn vị rà soát, đối chiếu lại những việc chưa làm được, những việc còn khó khăn vướng mắc để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, đảm bảo các điều kiện để tổ chức giai đoạn 2. Giao các cục nghiệp vụ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, triển khai việc phản ánh của người dân về ma tuý trên VNeID.

Việc tổng rà soát là cơ sở để các đơn vị từ trung ương, địa phương xác định được đúng tình hình để hoạch định các chủ trương, giải pháp giải quyết triệt để nguồn cầu ma tuý hiện nay. Thực hiện đấu tranh với tội phạm ma tuý theo phương châm “3 lớp - 4 tuyến - 5 lĩnh vực” tiến tới mục tiêu chặn đứng sự gia tăng của người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý làm giảm nguồn cầu về ma tuý./.