Khai mạc trưng bày, triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đến dự Lễ khai mạc triển lãm có ông Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành...

Với chủ đề “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”, triển lãm giới thiệu đến người xem 80 tác phẩm ảnh và một số tư liệu, hiện vật thể hiện quá trình xây dựng và trưởng thành, truyền thống chiến đấu và chiến thắng của LLVT tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham quan không gian triển lãm ảnh.

Không gian triển lãm hiện vật.

Đây là những hình ảnh xây dựng QĐND Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phản ánh các hoạt động của lực lượng quân đội tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bà Hoàng Thị Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Hoàng Thị Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Triển lãm là dịp khơi dậy niềm tự hào của Đảng bộ, quân, dân tỉnh Bắc Kạn với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Tiếp bước cha anh, thế hệ trẻ hôm nay cần nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với vận mệnh Tổ quốc, không ngừng phát huy, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và sống xứng đáng với thế hệ cha anh, những người đã bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 26 đến hết ngày 29/11/2024./.