BBK - Ngày 16/10, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường, thị trấn năm 2024. Dự buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi đối thoại.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Đến nay, Công an tỉnh Bắc Kạn đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 102/102 xã, thị trấn; hoàn thành việc bố trí 109 điều tra viên tại 102/102 Công an cấp xã, trong đó có 07 xã, thị trấn bố trí 02 điều tra viên, bố trí 69 cán bộ điều tra tại 69/102 công an xã, thị trấn theo đúng lộ trình, chỉ đạo của Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, trên địa bàn xã, thị trấn xảy ra 638 vụ phạm tội về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường, trong đó lực lượng Công an xã, thị trấn trực tiếp phát hiện, xác minh và chuyển cơ quan điều tra cấp trên xử lý 147 vụ, trực tiếp bắt giữ 184 đối tượng, chủ yếu là các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản. Tổ chức 6.872 buổi tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn, thu giữ và vận động Nhân dân giao nộp 529 khẩu súng, 1.870 viên đạn các loại…

Qua tổng hợp của Ban tổ chức và tại buổi đối thoại đã có gần 40 ý kiến đại diện cho 108 Công an xã, phường, thị trấn, trình bày những kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác ở cơ sở, như: Triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"; lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Đại diện Công an xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại.

Lãnh đạo Công an tỉnh và đại điện các phòng nghiệp vụ đã lắng nghe, trực tiếp giải đáp những thắc mắc của Công an xã, phường, thị trấn, đồng thời đưa ra các giải pháp, phương hướng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại địa phương thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của lực lượng công an ở cơ sở trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện, cấp xã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác xây dựng lực lượng Công an xã theo đúng mục tiêu, tinh thần Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Công an xã, phường, thị trấn với lộ trình, kế hoạch cụ thể. Quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phục vụ chiến đấu.

Bên cạnh với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng này, nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết từ sớm, từ xa những vấn đề mới phát sinh về ANTT ngay tại cơ sở, không để có sự việc đột xuất, bất ngờ./.