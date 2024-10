Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

BBK -Trong các ngày 05 – 06/10, tại Sân Nhà Văn hóa tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Kạn) tổ chức Chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) hướng dẫn các em nhỏ các quy định an toàn khi trải nghiệm xe thang nâng.

Clip các em học sinh trải nghiệm xe thang nâng độ cao 15m

Tại chương trình, học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân được giới thiệu về trang thiết bị, phương tiện của lực lượng PCCC; trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang; biểu diễn thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây; thực hành di chuyển người bị nạn; di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hẹp; thực hành rải vòi chữa cháy; phun nước tiêu điểm; thực hành kỹ năng sơ cấp cứu…

Thực hành phun nước tiêu điểm.

Biểu diễn thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây

Clip học sinh thực hành phun nước tiêu điểm.

Chương trình trải nghiệm với hoạt động hấp dẫn, thiết thực đã thu hút khoảng 2.000 người đến tham gia; góp phần nâng cao hiểu biết, kỹ năng, trách nhiệm trong PCCC và CNCH cho toàn dân.

Rất đông học sinh đến trải nghiệm, thực hành.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng 23 năm “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” (04/10/2001 – 04/10/2024); “Tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy”; 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 – 04/10/2024) do Công an tỉnh phát động vào ngày 04/10./.