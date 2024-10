Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11

BBK - Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bắc Kạn.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hội nghị.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11, nhiều mục tiêu cơ bản đảm bảo theo đúng lộ trình, trong đó có những mục tiêu khó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền đề ra. Công tác đảm bảo tài chính, hậu cần, kỹ thuật, nhất là xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại được quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt từ bộ đến địa phương, qua đó, đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở doanh trại của Công an xã, thị trấn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn được đẩy mạnh. Đội ngũ Công an xã, thị trấn được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương ngay từ cơ sở. Thông qua các hoạt động, xuất hiện nhiều tấm gương, hình ảnh đẹp của cán bộ Công an xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự trở thành "điểm tựa bình yên của Nhân dân".

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đại diện Công an các đơn vị, địa phương tập trung thảo luận làm rõ kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời, đánh giá nguyên nhân những hạn chế, qua đó đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an trong xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương những kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương nhất là lực lượng Công an cơ sở trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11. Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã được xác định, bảo đảm về đích, đạt, vượt những chỉ tiêu yêu cầu công tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý cần tiếp tục rà soát, hướng dẫn, điều chỉnh, bảo đảm phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ đúng, đủ, phù hợp, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của Công an xã, thị trấn trong bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác đảm bảo ANTT. Phát huy những kết quả đã đạt được, để hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Chủ động tăng tốc, ra sức thi đua, quyết tâm đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, hưởng ứng phong trào với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, thiết thực… ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 mà Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11 đã đề ra./.