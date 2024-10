Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phương án CC&CNCH tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Buổi diễn tập đã đưa ra tình huống giả định: Vào khoảng 16 giờ 15 phút, tại khu vực lò hơi và Nhà xưởng sơ chế của Nhà máy sản xuất gỗ dùng một lần - Chi nhánh Công ty TNHH Kẻ Gỗ tại Bắc Kạn xảy ra sự cố nổ lò hơi gây sụp đổ một phần công trình và phát sinh cháy lớn. Vụ nổ đã làm hất tung các mảnh vỡ, áp suất lớn từ vụ nổ gây biến dạng và sụp đổ một phần đầu hồi nhà xưởng sơ chế, làm 03 công nhân bị thương tại chỗ, tác động từ vụ nổ đã làm hư hỏng một số thiết bị và gây chập hệ thống điện phát sinh cháy, ngọn lửa tiếp xúc với các bao bì chứa sản phẩm tại nhà xưởng sơ chế gây cháy lan, đám cháy nhanh chóng lan nhanh theo các vật liệu, thành phẩm có trong nhà xưởng…

Lực lượng tham gia buổi diễn tập phương án CC&CNCH có hơn 200 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), Công an huyện Chợ Mới, Trung tâm y tế huyện Chợ Mới và toàn bộ thành viên Đội PCCC cơ sở, công nhân viên Nhà máy.

Lực lượng tham gia diễn tập.

Lực lượng bảo vệ phát hiện cháy tại xưởng lập tức báo động toàn bộ công ty và triển khai phương án ứng cứu sự cố, tổ chức tìm kiếm và cứu 03 nạn nhân bị nạn gần khu vực lò hơi, đồng thời đã gọi điện báo cho các đơn vị chức năng và cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.

Lượng lượng cơ sở phân công nhiệm vụ các hoạt động chữa cháy ban đầu.

Lực lượng PCCC cơ sở tiến hành cắt điện, triển khai các hoạt động chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, cứu người bị nạn và di chuyển tài sản chống cháy lan. Ngay sau khi tiếp nhận, xử lý tin báo cháy từ cơ sở, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động lực lượng PCCC cơ sở xung quanh tham gia hỗ trợ và điều động tối đa lực lượng, phương tiện của đơn vị đến hiện trường để tham gia chữa cháy; báo cáo Giám đốc Công an tỉnh về tình hình vụ cháy, đề xuất huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị Công an huyện Chợ Mới, Công an xã Thanh Thịnh tham gia chữa cháy. Nhận định đây là một vụ cháy lớn và diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh điều động lực lượng, phương tiện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến hiện trường tham gia chữa cháy...



Thời gian diễn tập được chia thành ba giai đoạn: Lực lượng cơ sở tổ chức triển khai chữa cháy; lực lượng đội CC&CNCH khu vực huyện Chợ Mới và các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường chữa cháy; lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc diễn tập.

Phát biểu đánh giá kết quả diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của cuộc diễn tập; biểu dương các lực lượng, nhất là lực lượng Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công ty TNHH Kẻ Gỗ Bắc Kạn và các đơn vị liên quan tham mưu đã hoàn thành tốt nội dung theo kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn về người, trang thiết bị, phương tiện, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng chí nhấn mạnh, diễn tập phương án CC&CNCH là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực để chủ động phòng ngừa và ứng phó kịp thời khi có các sự cố cháy, nổ xảy ra. Khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thì tất cả các sự cố cháy nổ xảy ra dù có phức tạp hay không phức tạp đều có thể giải quyết kịp thời, đạt hiệu quả cao, góp phần đáng kể trong việc kiềm chế và hạn chế tối đa những thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy, tích cực, hiệu quả công tác PCCC&CNCH; có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh./.

Một số hình ảnh tại cuộc diễn tập

Phát hiện cháy, công nhân sơ tán.

Đội PCCC cơ sở cứu người và chữa cháy ban đầu.



Hỗ trợ di chuyển tài sản của doanh nghiệp.

Lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ.

Cứu người bị nạn.