BBK - Ngày 16/10, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh dự, chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 05 nghị quyết, 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình. Từ văn bản chỉ đạo, Công an tỉnh đã cụ thể hóa hơn 200 văn bản liên quan. Lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 580 văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, làm tốt công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong đó tập trung thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

Trong tổng số 61 loại mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT đang được duy trì trên địa bàn toàn tỉnh, đã xuất hiện những mô hình phát huy hiệu quả nổi bật như: 845 “Tổ an ninh nhân dân”; 1.127 “Tổ hòa giải”; 98 “Tổ tự quản về ANTT”; 22 "Cụm an ninh liên hoàn” gồm 01 tuyến giáp ranh giữa Công an 6 tỉnh (Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái), 07 cụm liên tỉnh, 02 cụm liên huyện trong tỉnh, 12 cụm liên xã, “Cơ sở kinh doanh lưu trú, chủ nhà trọ, nhà cho thuê tự quản ANTT”…

Xuất hiện nhiều mô hình mới có cách làm hay, sáng tạo, điển hình như: Mô hình “Trường THPT Chuyên Bắc Kạn tự quản về ANTT”; “Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện tương tác giữa CSKV với người dân, nâng cao hiệu quả đảm bảo ANTT”; “Điểm chữa cháy công cộng”; “Trường học an toàn giao thông”; “Camera giám sát ANTT”; “Tổ phòng cháy, chữa cháy lưu động”; “Phòng ngừa, trợ giúp, cảm hóa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng”…

Tiêu biểu có 03 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, thông báo nhân rộng trên toàn quốc, gồm: Mô hình“Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” (năm 2020); mô hình “Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng” (năm 2022); mô hình“Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn” (năm 2023).

Đại biểu dự Hội nghị.

Theo đánh giá, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã góp phần quan trọng trong phòng ngừa xã hội, khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội; là một trong những căn cứ quan trọng để các cấp ủy, chính quyền ban hành những chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm ANTT; xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực làm chủ của Nhân dân; tạo môi trường ổn định, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại 7.826 thôn, bản, khu dân cư, thu hút 872.128 lượt người tham gia; qua phát động quần chúng nhân dân cung cấp 6.091 tin giúp lực lượng Công an điều tra, xác minh 746 vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Phối hợp vận động, thu hồi 1.224 khẩu súng, 587 viên đạn, 50 kíp mìn, 10 lựu đạn, nhiều linh kiện súng, 22 kích điện... Thành viên tham gia các mô hình đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an tham gia hòa giải thành công 1.062 vụ tranh chấp nội bộ nhân dân; phối hợp giải quyết 37 vụ bạo lực gia đình; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 1.062 lượt người lầm lỗi, tù tha, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp tuần tra đêm, nhất là các ngày lễ tết, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được hơn 3 nghìn lượt với sự tham gia của 6.100 lượt thành viên; phối hợp với lực lượng Công an xác minh, truy bắt 12 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn…

Trong 5 năm qua đã có hơn 100 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là thành viên tham gia các mô hình tự quản đảm bảo ANTT được Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Bắc Kạn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” đã tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, với việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phải xác định rõ công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nền tảng để đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở địa phương; việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến phải bám sát nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở; phải phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; mỗi thành viên tham gia mô hình, mỗi điển hình tiên tiến phải thực sự là những hạt nhân tích cực trong việc tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tự giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024 – 2030, với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả của các mô hình, điển hình tiên tiến. Phát huy dân chủ, sáng tạo, tinh thần tự nguyện của Nhân dân trong bảo vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở./.