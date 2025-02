[Tin cập nhật] Bắc Kạn hoàn thành Lễ Giao nhận quân năm 2025

BBK - Sáng nay (13/2), các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Kạn đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ với khí thế và tinh thần hào hứng, khẩn trương, an toàn, đúng quy định.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng 13/2, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, thành phố Bắc Kạn long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025 tại sân Nhà Văn hóa tỉnh.

Cán bộ, Nhân dân xúc động tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Đại tá Nguyễn Văn Khang, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 1; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS thành phố…

Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và đạt chất lượng cao.

Đợt giao quân năm nay, thành phố đã lựa chọn được 58 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ, trong đó số chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ quân sự là 44 công dân; công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân là 14 công dân; có 14 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Căn dặn và giao nhiệm vụ cho các tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hà Bắc mong muốn mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ hãy phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Bắc Kạn, tích cực học tập, rèn đức, luyện tài, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Đồng chí yêu cầu các địa phương làm tốt chính sách hậu phương quân đội để các tân binh thêm vững tin, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu, gửi gắm của Đảng bộ, quân và dân thành phố.

Sau các nghi thức truyền thống, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và Quân khu 1 đã tặng hoa, động viên các tân binh phát huy sức trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Lễ giao quân của thành phố Bắc Kạn:

Từ 7h sáng, có mặt tại sân Nhà văn hóa tỉnh, nơi diễn ra buổi Lễ giao nhận quân năm 2025, trên gương mặt của các tân binh đều rạng ngời niềm vui, niềm phấn khởi, vì bắt đầu từ hôm nay các anh chính thức tạm biệt quê hương, gia đình, người thân, bè bạn để lên đường nhận nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Bắc Kạn, Quân khu 1 tặng hoa cho các đại diện tân binh.

Đại diện 58 tân binh phát biểu hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động học tập, rèn luyện... hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại lễ giao nhận quân, ngọn lửa truyền thống đã được đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố thắp sáng.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đánh hồi trống giao quân.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo thành phố tặng hoa, quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các chàng trai tân binh tuổi đời 18, đôi mươi gọn gàng, khỏe khoắn trong những bộ quân phục còn thơm mùi vải mới.

Các chàng trai tân binh được lãnh đạo tỉnh, thành phố, các hội, đoàn thể tặng hoa, quà, động viên lên đường nhập ngũ trong không khí phấn khởi, vui tươi.

Lên đường nhập ngũ trong tình thương, niềm vui của của người thân...

Chia sẻ của bạn bè trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ cao cả với Tổ quốc.

Lễ giao, nhận quân của thành phố Bắc Kạn kết thúc, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt mọi nội dung đề ra.

Sáng 13/2, huyện Pác Nặm long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025. Đến dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh động viên công dân tại Lễ giao, nhận quân huyện Pác Nặm.

Tân binh Dương Văn Cương đại diện cho 110 công dân lên đường nhập ngũ phát biểu quyết tâm tại buổi lễ.

Công tác tuyển quân năm 2025 của huyện Pác Nặm được tiến hành thực hiện an toàn, nhanh gọn, đúng kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tặng hoa, quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ đợt này.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức giao chỉ tiêu phù hợp với nguồn công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ của các xã. Tổ chức lập hồ sơ đúng hướng dẫn, mẫu biểu, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định. Chỉ đạo các xã chốt danh sách công dân nhập ngũ năm 2025. Tổng phát lệnh toàn huyện nhập ngũ đợt này với 110 công dân lên đường nhập ngũ, bảo đảm 100%, trong đó, nghĩa vụ quân sự 96 công dân và nghĩa vụ công an 14 công dân. Các công dân nhập ngũ đợt này có tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi; có trình độ văn hóa từ cấp THCS, THPT và chuyên nghiệp.

Nhằm nâng cao nhận thức của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, huyện Pác Nặm đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 33 đoàn viên ưu tú của các địa phương (trong đó Quân sự có 20 tân binh; Công an có 13 tân binh).

Trước thời điểm giao nhận quân, huyện đã chỉ đạo các xã tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ công dân đã nhận lệnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán; nắm chắc diễn biến tư tưởng của công dân để có biện pháp xử lý và chuẩn bị phương án thay thế kịp thời./.

Một số hình ảnh về Lễ giao, nhận quân năm 2025 tại huyện Pác Nặm:

Quang cảnh buổi lễ giao nhận quân huyện Pác Nặm.

Đồng chí Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, Chủ tịch HĐNV quân sự huyện phát biểu giao nhiệm vụ và động viên các tân binh tại buổi lễ.

Buổi lễ được thực hiện trang trọng, nghiêm túc.

Chủ tịch UBND huyện Đào Duy Hưng đánh trống mở hội Tòng quân.

Công dân Dương Văn Cương đại diện cho 110 công dân lên đường nhập ngũ đợt này phát biểu quyết tâm tại buổi lễ.

Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đông đảo người dân đến tiễn đưa con, em lên đường nhập ngũ.

Những cái ôm chia tay trước giờ lên đường.

Những lời dặn dò con em qua cửa kính xe ô tô nhận quân với nhiều cảm xúc.

Hoà trong không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân, sáng 13/2, huyện Bạch Thông long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, huyện Bạch Thông dự Lễ giao nhận quân.

Clip một số hình ảnh tại Lễ giao nhận quân của huyện Bạch Thông.

Dự Lễ giao nhận quân có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh; đại diện đơn vị nhận quân, lãnh đạo huyện Bạch Thông và đông đảo người thân của các tân binh đến tiễn con em mình lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa và động viên tân binh huyện Bạch Thông.

Đợt giao nhận quân lần này, huyện Bạch Thông có 121 tân binh lên đường nhập ngũ. Tân binh được giao về các đơn vị như: Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng tham mưu; Lữ đoàn 575 – Quân khu 1; Bộ Tham mưu – Quân khu 1; Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 – Quân khu 1; Trung đoàn 750 – Bộ CHQS tỉnh; giao 33 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân về Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông tặng quà động viên các tân binh.

Đây là những thanh niên ưu tú của quê hương anh hùng, tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Người thân của các tân binh xúc động.

Đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Công tác tuyển quân năm nay đã được huyện triển khai đúng đồng bộ, toàn diện, đúng quy định. Chất lượng thanh niên thực hiện nghĩa vụ đợt này có sức khoẻ, trình độ đáp ứng tiêu chuẩn đề ra. Công tác động viên thanh niên lên đường nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp và các gia đình được thực hiện kịp thời để thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ".

Tân binh Lý Phúc Thiên, xã Vi Hương (Bạch Thông) thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ phát biểu tại Lễ giao nhận quân.

Thay mặt cho 121 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, tân binh Lý Phúc Thiên, xã Vi Hương (Bạch Thông) hứa quyết tâm rèn luyện, học tập, luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, nghiêm chỉnh chấp hành tổ chức kỷ luật của quân đội và những quy định tại đơn vị, luôn luôn đoàn kết, hết lòng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và huấn luyện. Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân. Đáp lại sự tin tưởng kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo và Nhân dân huyện nhà.

Tân binh Bạch Thông sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân của huyện Bạch Thông đã diễn ra nhanh gọn, an toàn, đủ 100% quân số. Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng hoa, quà động viên các tân binh lên xe về đơn vị nhận quân luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Sáng 13/2, huyện Chợ Mới long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tặng hoa động viên tân binh huyện Chợ Mới.

Đợt này, huyện Chợ Mới có 143 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân. Trong đó, 30 công dân tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an, 113 công dân nhập ngũ quân đội.

Đồng chí Triệu Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn động viên tân binh huyện Chợ Mới lên đường nhập ngũ.

100% công dân nhập ngũ đợt này là đoàn viên thanh niên có trình độ từ THCS đến đại học, có tuổi đời từ 18 đến 27, đáp ứng tốt yêu cầu về sức khỏe. Đặc biệt, có 16 công dân đã tình nguyện làm đơn lên đường nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Tổ quốc.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới động viên các tân binh.

Trước đó, công tác khám tuyển sức khỏe và gọi công dân nhập ngũ đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình và quy định pháp luật, đảm bảo lựa chọn những thanh niên có đủ điều kiện về sức khỏe và phẩm chất chính trị để tham gia nghĩa vụ. Các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức các buổi gặp mặt nhằm động viên tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Đợt này huyện Chợ Mới có 16 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau lễ giao nhận quân, các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị: Đoàn nghi lễ, Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng tham mưu; các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu và Sư đoàn 346 - Quân khu I; Trung đoàn 750 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị huấn luyện thuộc Công an tỉnh và Bộ Công an./.

Sáng 13/2, huyện Na Rì long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo Nhân dân.

Quang cảnh lễ giao, nhận quân tại huyện Na Rì.

Đồng chí Nông Văn Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì thắp lửa truyền thống.

Năm 2025, huyện Na Rì được giao chỉ tiêu 143 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó: Quân sự 114 công dân, được giao cho các đơn vị: Lữ đoàn 144 giao 16 công dân; Lữ đoàn 72 giao 30 công dân; Lữ đoàn 575/Quân khu 1 giao 41 công dân; Lữ đoàn 601/Quân khu 1 giao 20 công dân; Trung đoàn Bộ binh 750/Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn giao 07 công dân. Nghĩa vụ Công an nhân dân 29 công dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Na Rì đánh trống Khai hội tòng quân.

Các công dân đều đảm bảo chất lượng về văn hóa (01 công dân có trình độ cao đẳng, 01 công dân có trình độ đại học), sức khỏe nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Na Rì có 21 tân binh đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và công an.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên công dân lên đường nhập ngũ.

Sau khi thông qua các quyết định giao, nhận quân, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã thắp ngọn lửa truyền thống; đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh trống mở Hội giao quân.

Vinh quang là người chiến sĩ.

Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh, huyện, các đơn vị nhận quân đã tặng hoa, quà, dặn dò, động viên các tân binh vững tin lên đường làm nhiệm vụ, phấn đấu học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xe chở các tân binh về đơn vị chuẩn bị cho mùa huấn luyện.

Đúng 8h40 phút, Lễ giao nhận quân của huyện Na Rì đã hoàn thành, bảo đảm nhanh gọn, an toàn, trang nghiêm, các thanh niên về đơn vị chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới./.

Sáng 13/2, huyện Chợ Đồn long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự.

Lễ giao nhận quân tại huyện Chợ Đồn,

Buổi lễ diễn ra tại sân Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thu hút sự tham gia của lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân và các em học sinh.

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thắp ngọn lửa truyền thống.

Trong đợt giao nhận quân này, huyện Chợ Đồn có 146 tân binh, trong đó có 114 chiến sĩ quân sự và 32 chiến sĩ công an.

Đồng chí Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện phát biểu động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các tân binh được giao cho các đơn vị Quân đội và Công an nhân dân, gồm: Trung đoàn 750 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Lữ đoàn 72 Binh chủng Công binh, Lữ đoàn 675 Binh chủng Pháo binh, Lữ đoàn 601 Quân khu 1 và Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu; Công an tỉnh và một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên các tân binh.

Các tân binh đến từ các xã, thị trấn trong toàn huyện đều hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ Chợ Đồn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Một số hình ảnh tại Lễ giao nhận quân tại huyện Chợ Đồn:

Sáng 13/2, huyện Ngân Sơn tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025 trong không khí trang trọng, an toàn. Đến dự có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban ngành tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện Ngân Sơn và đông đảo người dân đến tiễn 92 tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong đợt tuyển quân này, huyện Ngân Sơn có 92 công dân lên đường nhập ngũ, gồm 76 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 16 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an. Tất cả các tân binh là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn, trong độ tuổi từ 18 - 25 và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe. Đặc biệt, có một số tân binh đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa cho các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ giao quân năm 2025, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Lăng đã bảy tỏ sự vui mừng và tự hào với những thế hệ thanh niên của địa phương đã hăng hái, xung phong, tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thể hiện truyền thống cách mạng mạng, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước. Đồng chí tin tưởng rằng các thanh niên nhập ngũ sẽ được rèn luyện trong môi trường quân ngũ và trưởng thành, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng Ngân Sơn.

Đồng chí Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, tân binh Lường Tuấn Phong, thị trấn Nà Phặc đại diện cho các thanh niên nhập ngũ đã bày tỏ quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu học tập và rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Lăng phát biểu động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao quân năm 2025, các tân binh sẽ được giao về các đơn vị Bộ Tổng tham mưu, Sư đoàn 346, Trung đoàn 750...

Lễ giao quân tại huyện Ngân Sơn đã diễn ra nhanh gọn, trang trọng và đảm bảo an toàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của địa phương trong công tác tuyển quân 2025.

Một số hình ảnh tại Lễ giao quân huyện Ngân Sơn năm 2025:

Tân binh Lường Tuấn Phong, thị trấn Nà Phặc phát biểu thể hiện quyết tâm trước lúc lên đường nhập ngũ.

Hoà chung khí thế Ngày hội tòng quân, sáng 13/2, huyện Ba Bể long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Đến dự có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo Nhân dân.

Quang cảnh Lễ giao nhận quân tại huyện Ba Bể

Trong đợt giao quân lần này, huyện Ba Bể có 130 công dân nhập ngũ, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự là 105, nghĩa vụ Công an nhân dân là 25. Các tân binh được giao nhận về các đơn vị: Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu), Lữ đoàn công binh 575, Lữ đoàn 601 và Sư đoàn 346 Quân Khu 1; Trung đoàn 750 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; K02 và C10 (Bộ Công an), Công an tỉnh.

Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND huyện đánh trống khai hội tòng quân.

Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đạt về số lượng cũng như chất lượng, trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ba Bể đã phối hợp thực hiện chặt chẽ các bước theo quy định. Theo đánh giá, chất lượng thanh niên nhập ngũ và tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm nay cao hơn các năm trước ở nhiều tiêu chí, như: Sức khỏe, trình độ văn hóa...

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các công dân lên đường nhập ngũ.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Ba Bể có 23 tân binh đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Thời gian qua, huyện Ba Bể đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa khích lệ tinh thần các công dân yên tâm, tự tin lên đường nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ công dân với Tổ quốc.

Lãnh đạo huyện tặng hoa, quà cho công dân lên đường nhập ngũ.

Sau khi thông qua các quyết định giao, nhận quân, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã thắp ngọn lửa truyền thống; đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh trống mở Hội giao quân.

Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh, huyện, các đơn vị nhận quân đã tặng hoa, quà, dặn dò, động viên các tân binh vững tin lên đường làm nhiệm vụ, phấn đấu học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đông đảo người dân đến tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ...

Sau gần một giờ đồng hồ, Lễ giao nhận quân năm 2025 tại huyện Ba Bể đã hoàn thành nhanh gọn, an toàn, đúng quy định.../.