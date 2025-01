Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu thăm và chúc Tết tại Bắc Kạn

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1 chúc Tết tại Bắc Kạn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn công tác Quân khu về thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của Bắc Kạn năm 2024. Tăng trưởng kinh tế của Bắc Kạn năm 2024 đạt 7,4%, là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 11 năm gần đây. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm gần 2,5%, riêng huyện nghèo giảm 4%. Công nghiệp và du lịch có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra điểm “nóng”. Năm qua, Bắc Kạn hoàn thành tốt các nội dung diễn tập phòng thủ khu vực, diễn tập trị an. Trong thành quả đạt được có công sức đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo một số kết quả nổi bật của Bắc Kạn với Đoàn công tác của Quân khu.

Tuy nhiên, đến nay Bắc Kạn vẫn là tỉnh chậm phát triển, đời sống của bộ phận người dân còn khó khăn, trong đó có đồng bào sinh sống tại các xã CT229. Vì thế, Bắc Kạn đề nghị Quân khu, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách, đầu tư nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, kết hợp với phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, tỉnh đang tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xóa hơn 3.000 căn nhà tạm, nhà dột nát; sắp xếp tinh gọn bộ máy…

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1 tặng quà cho Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Chúc mừng thành tựu mà Bắc Kạn đạt được trong năm 2024, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu cho rằng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh rất đáng khích lệ. Đồng chí đề nghị, năm 2025, Bắc Kạn tiếp tục quan tâm đến công tác quốc phòng – an ninh trên địa bàn, góp phần cùng Quân khu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Thiếu tướng đã tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới với nhiều thành công, niềm tin, hy vọng đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Bắc Kạn./.