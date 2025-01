Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập QĐND Việt Nam

Phóng viên, CTV Báo Bắc Kạn tác nghiệp tại Chương trình gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Hội trường tỉnh.

Đợt thi đua cao điểm được UBND tỉnh Bắc Kạn phát động từ ngày 24/09 – 22/12/2024 với chủ đề “Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công, xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển”. Nội dung thi đua tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, LLVT và Nhân dân trong tỉnh về lịch sử, truyền thống, vai trò to lớn của QĐND Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và thành tựu qua 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; thi đua đột phá, đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm sáng tạo; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, công tác an sinh xã hội…

Đợt thi đua cao điểm giúp cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và Nhân dân có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết thúc đợt thi đua, 14 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo Bắc Kạn vinh dự có 01 phóng viên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.