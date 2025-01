Tổng kết công tác Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo PCTN-TC năm 2024

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính tỉnh.

Năm 2024, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, PCTNLPTC, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế. Những kết quả nổi bật đó là: Các Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả, khẳng định vai trò là “Trung tâm chỉ đạo, điều hòa, phối hợp” trong công tác PCTNLPTC ở các địa phương; thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là PCTNLPTC phải từ địa phương, cơ sở và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Ngành Nội chính Đảng đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh ủy, thành ủy sơ kết, tổng kết, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, quy định quan trọng về nội chính, PCTNLPTC và cải cách tư pháp (CCTP). Chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC và Ban Chỉ đạo CCTP cả ở Trung ương và địa phương. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính, PCTNLPTC và CCTP có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được nâng lên. Trong năm, Ban Nội chính Trung ương đã tiếp nhận, xử lý trên 10.500 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ trì, phối hợp giúp đồng chí Bí thư cấp ủy tổ chức trên 1.200 cuộc tiếp, đối thoại với trên 4.600 lượt công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý trên 59.360 đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tham mưu chỉ đạo xử lý 213 đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định, an ninh trật tự ở địa phương…

Tuy nhiên bên cạnh đó, hoạt động của một số Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chưa thực sự nền nếp, bài bản; tiến độ, chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất của một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong một số trường hợp còn chậm, có việc thiếu chủ động; công tác tham mưu, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong một số trường hợp còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, thành tích ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh đạt được năm 2024. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC các cấp làm tốt công tác tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTNLPTC. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật đã được các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kiến nghị, đề xuất... Chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ. Tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến về những quan điểm, chủ trương lớn trong công tác nội chính, PCTNLPTC và cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.