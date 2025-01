Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu thăm, chúc Tết tại huyện Ngân Sơn và Pác Nặm

BBK - Trong các ngày 13, 14/01, Đoàn công tác của Quân khu 1 do Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết tại các huyện Ngân Sơn và Pác Nặm.

Đoàn công tác thăm, tặng quà lực lượng Lữ đoàn 575 thi công công trình CZ4.

Đoàn thăm và chúc Tết chính quyền địa phương huyện Ngân Sơn, Hội Cựu chiến binh, Ban CHQS huyện, Công an huyện và 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đức Vân; lực lượng Lữ đoàn 575 thi công công trình CZ4; thăm, chúc Tết lãnh đạo huyện Pác Nặm, Hội CCB huyện, Ban CHQS huyện, Công an huyện và 20 hộ gia đình chính sách khó khăn tại xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm.

Tại các nơi đến thăm, Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu bày tỏ vui mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đạt được trong năm 2024. Đồng chí mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Các đơn vị lực lượng vũ trang thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2025.

Đoàn công tác tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhạn Môn.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đoàn công tác đã trao tặng 09 suất quà, mỗi suất trị giá trên 2 triệu đồng cho các cơ quan, đơn vị và trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Đức Vân (Ngân Sơn) và Nhạn Môn (Pác Nặm)./.