Tổ bảo vệ ANTT góp sắc xuân giữ bình yên quê hương

Đoàn công tác của Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Hoàng Thị Lụa, 37 tuổi, tổ viên Tổ bảo vệ ANTT thôn Lùng Pảng, bị thương khi tham gia chữa cháy rừng.

01 tuần sau khi hồi phục do bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy rừng, chị Hoàng Thị Lụa, 37 tuổi, tổ viên Tổ bảo vệ ANTT thôn Lùng Pảng, xã Côn Minh, huyện Na Rì đã đi làm bình thường. Nhớ lại thời khắc nguy hiểm ấy, chị Lụa chưa hết bàng hoàng: "Đầu giờ chiều 13/01, nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cháy rừng đặc dụng tại thôn Bản Cuôn, lực lượng Công an xã, Kiểm Lâm cùng với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân đã triển khai để chữa cháy. Trong quá trình chữa cháy, do địa hình dốc, lửa cháy làm đứt dây rừng khiến khúc gỗ dài khoảng 70cm lăn từ trên đỉnh núi xuống. Lúc này mọi người tri hô, tuy nhiên do bị bất ngờ, địa hình hiểm trở tôi vấp ngã nên đã bị khúc gỗ lăn trúng người làm bất tỉnh. Rất may, sau khi đưa đi cấp cứu tôi đã hồi phục, chỉ bị thương nhẹ. Khu vực rừng bị cháy đã được các lực lượng và Nhân dân khống chế, dập tắt".

Đánh giá về vai trò, đóng góp của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, ông Sằm Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Côn Minh cho biết: Với việc đưa Công an chính quy về xã, thành lập lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã tạo thêm lá chắn bảo vệ bình yên cho quê hương. Đóng góp và tinh thần hết mình vì nhiệm vụ được giao như chị Lụa là rất đáng trân trọng và cần được biểu dương.

Toàn tỉnh hiện có 385 tổ an ninh, trật tự ở cơ sở. (ảnh Kim Chi)

Cao Sơn là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bạch Thông. Địa hình đồi núi, giao thông bất lợi, lại nằm sâu trong Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ. Với những đặc thù đó, nhiều năm qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là quản lý, bảo vệ rừng luôn được chú trọng. Trên địa bàn xã đã thành lập được 02 tổ an ninh trật tự ở cơ sở, mỗi tổ phụ trách 03 thôn. Cùng với lực lượng Công an xã chính quy, các tổ an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên tuần tra, nắm tình hình và thực hiện các biện pháp giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Trong những ngày cuối năm, mỗi thành viên của Tổ an ninh, trật tự ở cơ sở đều tăng cường bám nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là vấn đề về bảo đảm an toàn giao thông, quản lý, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Trung tá Phạm Bá Thức, Trưởng Công an xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới chia sẻ: Để vui xuân, đón Tết bình an thì yếu tố bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội rất quan trọng. Nhận thức được điều này, theo chỉ đạo của cấp trên, Công an xã đã xây dựng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó có vai trò, trách nhiệm của Tổ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây chính là “cánh tay nối dài” của Công an xã xuống từng thôn, bản.

Năm 2024, lực lượng Công an cấp xã tổ chức 9.583 buổi tuần tra, kiểm soát, phát hiện, tham mưu giải quyết 1.500 vụ việc về ANTT ngay từ cơ sở. Kiểm tra, vận động, thu hồi 293 khẩu súng, 1.269 viên đạn, 103,7kg pháo, 180 kíp nổ, 1,9kg thuốc nổ. Tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thu hút đông đảo người dân tham gia. Góp phần vào những thành quả, những chiến công của lực lượng Công an cấp xã năm qua có phần đóng góp của các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng an ninh , trật tự cơ sở của huyện Ba Bể tham gia diễn tập PCCC.

Chia sẻ của cán bộ Công an xã Côn Minh (Na Rì) về vai trò của lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở. (Video Kim Chi).

Tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng được 385 tổ an ninh, trật tự ở cơ sở, với hơn 1.500 thành viên. Từ ngày ra mắt đến nay (01/7/2024), các tổ đã bố trí lực lượng để tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, địa bàn phụ trách, là “cánh tay nối dài” của Công an xã, thể hiện rõ vai trò của lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của quần chúng nhân dân. Người dân trên địa bàn tỉnh đang bắt đầu sắm sửa vui xuân, đón Tết với tâm thế rộn ràng. Ai nấy đều thấy an lành bởi mỗi nẻo đường, vùng quê đều có lực lượng vũ trang, các tổ chức quần chúng cùng tham gia bảo vệ an ninh trật tự./.