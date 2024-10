Khởi công xây nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây nhà.

Đồng chí Bế Công Tuyền là cán bộ Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động. Hiện đang cư trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, gia đình thuộc hộ nghèo (mẹ đẻ bị bệnh ung thư vòm họng, đã từ trần tháng 4/2022; bố đẻ bị bệnh tiểu đường, mỡ máu, gout, thường xuyên phải đi khám và điều trị) nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành rà soát, khảo sát, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ đang công tác có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đủ điều kiện để xây nhà "Nghĩa tình đồng đội". Năm 2024, Công an tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo và được Bộ Công an hỗ trợ số tiền 150 triệu đồng, Công an tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ từ quỹ do cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đóng góp số tiền 15 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà cho đồng chí Bế Công Tuyền.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quỹ hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Kạn cho đồng chí Bế Công Tuyền.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác tham mưu rà soát, khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị cho Lễ khởi công. Đồng thời đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, để đảm bảo chất lượng, hoàn thành theo tiến độ và giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác.

Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cán bộ, chiến sĩ thấy được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng thời thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", nghĩa tình đồng đội của lực lượng Công an nhân dân, là nguồn động viên kịp thời, thiết thực về vật chất và tinh thần. Qua đó tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.