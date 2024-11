Ba Bể triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2025

Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND huyện phát biểu đánh giá công tác giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Ba Bể năm 2024.

Năm 2024, công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang trong toàn huyện thực hiện toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Từ những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, năm 2024, huyện Ba Bể đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Tổ chức thành công cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện đạt xuất sắc; diễn tập phòng thủ dân sự tại xã Yến Dương đạt xếp loại giỏi. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 cấp huyện và xã đạt 100% kế hoạch. Phối hợp tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 1.130 học sinh. Công tác huấn luyện cho các lực lượng được thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số đạt 100%...

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được lãnh đạo huyện Ba Bể tặng giấy khen.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận làm rõ một số kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, rút ra bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ...

Dịp này, huyện Ba Bể khen thưởng cho 07 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024./.