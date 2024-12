Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn "Về nguồn" tại Cao Bằng

Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn vào dâng hoa tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 80 năm tỉnh; Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; đại biểu điển hình tiên tiến LLVT tỉnh; đại biểu tuổi trẻ ưu tú...

Các đại biểu kính cẩn trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong chương trình, Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Kạn thể hiện lòng tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước anh linh Đại tướng, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Kạn báo cáo một số thành tích tiêu biểu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua: Sau khi tái thành lập tỉnh vào năm 1997, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Trong giai đoạn 1997 - 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,25 triệu đồng/người năm 1997 lên 57 triệu đồng/người năm 2024; thu ngân sách năm 2024 ước đạt gần 950 tỷ đồng, tăng 57 lần so với năm 1997.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi sổ cảm tưởng tại Đền thờ Đại tướng.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tỉnh Bắc Kạn đặc biệt chú trọng củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được triển khai sâu rộng. An ninh vùng tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững.

Ghi nhận sự cống hiến và những thành tích đạt được, tỉnh Bắc Kạn và 8 huyện thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu tìm hiểu thông tin về Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ̣(tỉnh Cao Bằng).

LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 tặng 8 Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; hàng chục nghìn lượt tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng ở các cấp.

Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh Bắc Kạn luôn tự hào và nguyện đoàn kết một lòng, thi đua lao động, sản xuất, rèn luyện, học tập, công tác, tiếp tục tô thắm thêm trang sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ra sức xây dựng quê hương Bắc Kạn giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Viết lưu bút tưởng niệm tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Bắc Kạn nguyện hứa một lòng đoàn kết, quyết tâm, đồng sức xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng phát triển, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, các đại biểu trong Đoàn công tác thêm hiểu rõ về lịch sử, truyền thống của Quân đội ta. Khu rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam), với 34 chiến sĩ đã vượt lên mọi khó khăn, gian khó, viết nên những trang sử hào hùng, mở đầu cho truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội ta.

Tổ chức "Hành quân về nguồn", báo công là hoạt động của tỉnh Bắc Kạn nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn, sự tri ân đối với 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.