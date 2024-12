Thăm và tặng quà người có công tại xã Quân Hà

BBK - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 16/12, Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà người có công tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông.

Tham gia cùng Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Về phía huyện Bạch Thông có ông Hà Ngọc Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban liên quan của huyện.

Đoàn công tác đã đến thăm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tấn, trú tại thôn Khuổi Thiêu, xã Quân Hà; ông Phùng Hoàng Bộ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trú tại thôn Lủng Kén, xã Quân Hà (Bạch Thông).

Tại đây Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe và trao quà của lãnh đạo tỉnh đến các trường hợp người có công với cách mạng. Nhân dịp này, Công an tỉnh và huyện Bạch Thông cũng gửi những món quà tri ân, bày tỏ tình cảm sâu sắc của chính quyền địa phương, lực lượng Công an đối với những đóng góp to lớn của những người có công với cách mạng.

Đoàn công tác đến thăm và tặng quà ông Phùng Hoàng Bộ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Trong không khí thân tình, đoàn công tác cũng được nghe kể lại những câu chuyện, kỷ niệm trong những năm tháng hoạt động kháng chiến của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tấn và ông Phùng Hoàng Bộ, người hoạt động kháng chiến. Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tấn và ông Phùng Hoàng Bộ, người hoạt động kháng chiến đã bày tỏ lời cảm ơn Đoàn công tác và mong muốn thế hệ hôm nay tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.