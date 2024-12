Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể họp lần thứ 19 (mở rộng)

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc.

Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị báo cáo và các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh. Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy; hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; hội nghị giao ban khối Đảng - đoàn thể; hội nghị giao ban công tác khối nội chính, các kỳ họp HĐND huyện...

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các Chương trình MTQG tại các địa phương. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) tại các xã, thị trấn. Thành lập Ban Chỉ đạo và chỉ đạo triển khai công tác sáp nhập, đổi tên thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững. Dự ước trong năm có 23/40 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Các chương trình MTQG được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới theo kế hoạch. Công tác cải cải hành chính, chuyển đổi số luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, vi phạm hành lang giao thông còn xảy ra, chưa được xử lý triệt để. Tình trạng người dân lén lút khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép tại một số địa phương vẫn còn diễn ra. Việc triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh còn chậm. Tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn còn thấp...

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể.

Hội nghị đã chia tổ thảo luận và có những đánh giá, phân tích cụ thể ở từng lĩnh vực, từng nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm để đưa ra các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và chia sẻ với huyện, trong bối cảnh một năm hết sức khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng Ba Bể đã nỗ lực để đạt được những kết quả cao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, đánh giá những nguyên nhân chủ quan, khách quan. Đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp còn để xảy ra dịch bệnh trên vật nuôi do công tác tuyên truyền về công tác tiêm phòng chưa được tốt. Công tác giải ngân XDCB đạt thấp (40%); thu ngân sách khó khăn; 03 chương trình MTQG trên địa bàn còn nhiều khó khăn, nhất là việc giải ngân vốn; chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo chưa đạt mục tiêu đề ra; huyện chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh về du lịch...

Thời gian tới, vấn đề sáp nhập các phòng, ban, đơn vị huyện cần quan tâm tới vấn đề tư tưởng. Đồng chí Phạm Duy Hưng đề nghị các địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, theo đó cần xây dựng văn kiện và được đánh giá sâu. Bên cạnh đó là công tác cán bộ cần đặc biệt coi trọng lựa chọn đúng, trúng người có năng lực, trình độ, trách nhiệm gánh vác công việc chung...

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thường trực Huyện ủy Ba Bể đã tiếp thu các ý kiến và giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, thống nhất cao và tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 2025; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19./.