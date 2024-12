Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ và GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Theo Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân" (Đề án).

Hội nghị đánh giá, quá trình thực hiện Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng về quyền con người cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người làm công tác thực tiễn của các ban, bộ, ngành, địa phương tham gia vào các hoạt động của Đề án, đặc biệt là đội ngũ giáo viên, giảng viên và người học trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân và một số lĩnh vực khác.

Các cơ quan tham gia Đề án đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ thông qua nhiều nội dung hoạt động khác nhau, như: Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện; tổ chức khảo sát thực tế; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn; triển khai các đề tài khoa học; hoàn thiện các khung chương trình đào tạo… Các sản phẩm của Đề án đã được xã hội hóa đến với người học và công chúng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và hiệu quả đào tạo về quyền con người trong các các cơ sở đào tạo ở Việt Nam nói chung, đặc biệt là hoạt động đào tạo cao cấp lý luận chính trị và sau đại học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận làm rõ thêm về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả Đề án trong thời gian tới. Đồng thời, thống nhất 07 nội dung trọng tâm tiếp tục thực hiện đề án trong năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, về quan điểm, bảo vệ quyền con người và giáo dục quyền con người là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của người dân. Đây là chương trình chính thức, đặt trong tổng thể nền giáo dục và thực hiện học tập suốt đời.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ về bảo vệ quyền con người trong đó nhấn mạnh: Quyền con người phải được bảo đảm được sống vui, sống khỏe, sống an toàn, sống xanh; Quyền con người của Việt Nam là người dân được tự do, được sống, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, phát huy tối đa lợi ích của cá nhân và đóng góp cho xã hội, cộng đồng; Người Việt Nam phải có cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày càng tăng và không để ai bị bỏ lại phía sau.../.