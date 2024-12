Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ 24 (mở rộng)

Các đồng chí Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Chu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Trọng Lăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ngân Sơn đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch. Có 24/30 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 09 tiêu chí vượt, 15 tiêu chí đạt. Một số chỉ tiêu đạt cao như trồng rừng thực hiện đạt hơn 138% kế hoạch; cây thuốc lá đạt hơn 128% kế hoạch; thành lập mới HTX đạt 300% kế hoạch, tổng thu ngân sách đạt hơn 130% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,07%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng cơ bản; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; các lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; công tác CCHC, chuyển đổi số được tăng cường. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Kịp thời triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2024 việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của huyện vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Còn 9 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản và thực hiện các chương trình MTQG còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo cao, chất lượng giảm nghèo chưa bền vững; tình hình an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp; công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có mặt còn hạn chế...

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Hội nghị đã biểu quyết, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Huyện ủy đã phân tích, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề nghị các ban, ngành, địa phương, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghiêm túc nhìn nhận để rút kinh nghiệm sâu sắc, đưa ra những giải pháp phù hợp, quyết liệt, kiên trì, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, góp phần quan trọng để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2025 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, dân tộc: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2026 - 2030.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy, các chi, đảng bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025./.