Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 20.

Theo báo cáo, năm 2024, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân (nhất là ảnh hưởng của cơn bão số 3)... Tuy nhiên, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định và phát triển; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp được duy trì; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; các chính sách xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, hiệu quả hoạt động được nâng cao. Cải cách hành chính được thực hiện tích cực. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn lần thứ IV năm 2024. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; diện mạo nông thôn thêm nhiều khởi sắc.

Trong tổng 42 chỉ tiêu đã có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 22 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 08 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, 02 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ năm 2924 của huyện vẫn còn một số hạn chế như: Tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn chậm; công tác giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp so với kế hoạch; công tác thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương có mặt diễn biến phức tạp; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có thời điểm hiệu quả chưa cao; công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn những tồn tại, hạn chế như chưa có phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, vẫn còn hồ sơ quá hạn…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Về mục tiêu năm 2025, huyện Chợ Đồn xác định tập trung phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đưa ra 15 chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản lượng lương thực có hạt 28.320 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt trên 500kg/người/năm. Hệ số sử dụng đất nông nghiệp đạt 1,78 lần. Trồng mới 470ha rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng 80,5%. Thành lập mới 02 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp; phấn đấu có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển mới 03 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp huyện trở lên. Kết nạp 150 đảng viên trở lên; từ 95% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%.../.