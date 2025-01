Bắc Kạn: Khối thi đua các cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã chủ động triển khai công tác thi đua, khen thưởng, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đăng ký và ký giao ước thi đua trong năm. Các cơ quan đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả tích cực.

Một số kết quả nổi bật của các đơn vị trong Khối như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo tại huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Bạch Thông theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 52 điểm cầu, với 2.048 đại biểu tham dự. Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện mô hình, gương điển hình công tác tuyên giáo theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU, ngày 28/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 847 mô hình, gương điển hình công tác tuyên giáo, trong đó có 791 mô hình tập thể, 56 mô hình cá nhân. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu kết nạp được 923 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 37.735 đồng chí. Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt Kế hoạch thi đua chuyên đề do Ban Nội chính Trung ương phát động giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2024, đã tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 12 vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự, vượt 240%; 15 vụ án, vụ việc tham nhũng, vượt 150%, trong đó có 09 vụ án, vụ việc do Ban Nội chính Tỉnh ủy phát hiện, vượt 180% so với chỉ tiêu đề ra…

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được các cơ quan, đơn vị trong Khối hưởng ứng tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được của Khối trong năm 2024. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2025. Hội nghị đã bỏ phiếu, bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng đối với các đơn vị có thành tích xuất sắc. Văn phòng Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng khối thi đua; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là Phó trưởng Khối thi đua năm 2025./.