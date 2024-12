Chợ Đồn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025: Khát vọng và thành quả

Bức tranh kinh tế - xã hội của huyện Chợ Đồn đã ghi nhận nhiều thành tựu đáng khích lệ: Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, các mô hình phát triển kinh tế trong nông nghiệp được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm của huyện đạt trên 29.000 tấn, vượt 103,6% mục tiêu đề ra,

Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng hàng hóa, khai thác tối đa lợi thế địa phương. Các sản phẩm như chè shan tuyết, rượu Bằng Phúc, hồng không hạt, trà hoa vàng, bún khô, cam, quýt đã tạo dựng thương hiệu vững chắc trên thị trường. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 29.000 tấn, vượt 103,6% mục tiêu đề ra, trong khi lương thực bình quân đầu người đạt trên 550kg/người/năm. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả đã được triển khai, đặc biệt trên 450ha đất canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm nhờ chuyển đổi sang cây trồng kinh tế cao như thuốc lá, cam, quýt và thanh long...

Chung sức bê tông hóa đường giao thông nông thôn ở Nghĩa Tá.

Trong chăn nuôi, sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm vượt 3.500 tấn, đạt 116,7% mục tiêu. Lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục phát triển mạnh với hơn 3.834ha rừng được trồng, đạt 153% kế hoạch, độ che phủ rừng duy trì ở mức 80,5%. Công tác bảo vệ rừng tự nhiên và khai thác gỗ đạt sản lượng bình quân trên 55.000m³/năm, tạo nguồn thu quan trọng cho bà con nông dân.

Đối với xây dựng nông thôn mới, huyện đã đạt được những bước tiến lớn, với 10 xã hoàn thành các tiêu chí, chiếm 77% mục tiêu, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã. Đặc biệt, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đồng thời, chương trình OCOP đã hỗ trợ phát triển 31 sản phẩm đạt hạng sao, trong đó có 3 sản phẩm 4 sao, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho địa phương.

Ngành công nghiệp và thương mại cũng có bước phát triển, với giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 9,3%. Hệ thống hạ tầng thương mại được cải thiện, hỗ trợ hoạt động trao đổi hàng hóa, và các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ đã tạo cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương đến thị trường rộng lớn hơn.

Huyện cũng đảm bảo cân đối ngân sách, với tổng thu ngân sách đạt 125 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,01%/năm. Nguồn thu, chi ngân sách được phân bổ hợp lý, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Chương trình giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 13,04%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 6,5%; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 24,02%. Chỉ đạo thực hiện các dự án về Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo kế hoạch, giải quyết việc làm cho 3.213 lao động, đạt 115% kế hoạch. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác bình đẳng giới được chú trọng. Tỷ lệ số người dân tham gia BHYT đạt 94,56%.

Bản sắc văn hóa được gìn giữ và phát huy, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội, chế độ đối với người có công tiếp tục được đảm bảo, tạo niềm tin sâu sắc trong Nhân dân.

Những thành quả này minh chứng cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không ngừng nâng cao của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Chợ Đồn, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên, khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Trên hành trình phát triển, huyện Chợ Đồn không chỉ hướng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ mà còn đặt ra khát vọng phát triển bền vững và toàn diện. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã và đang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, cung cấp sản phẩm có chất lượng, xây dựng thương hiệu có uy tín... phấn đấu đến năm 2025, có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt huyện nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc khai thác lâm sản; ngăn chặn phá rừng, cháy rừng, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Tích cực thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử, các ứng dụng công nghệ thông tin. Làm tốt các công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy hoạch, kế hoạch quy định; các Chương trình MTQG; đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…

Phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khai thác có hiệu quả các điểm di tích lịch sử văn hóa vùng ATK, danh lam thắng cảnh trên địa bàn gắn với phát triển du lịch, thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn...

Hành trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo của toàn huyện Chợ Đồn. Với khát vọng vươn xa, Đảng bộ và Nhân dân huyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng Chợ Đồn ngày càng phát triển bền vững, trở thành điểm sáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân./.