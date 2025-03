Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên

Các đại biểu thảo luận tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Ma Văn Huân, Huyện uỷ viên, chuyên viên Phòng Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Bể, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ký báo cáo thẩm định, tham mưu cho UBND huyện đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình trái quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, hành vi nêu trên đã bị các cơ quan chức năng khởi tố, truy tố theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nông Đức Di, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó Giám đốc Sở, trong quá trình công tác đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không gương mẫu trong chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có hành vi giả mạo trong công tác để trục lợi, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam.

Đồng chí Tống Văn Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn; trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không gương mẫu trong chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quá trình thực hiện nhiệm vụ có hành vi lợi dụng các biện pháp nghiệp vụ được Đảng, Nhà nước trang bị cho ngành Công an và chức trách, nhiệm vụ được giao để tạo điều kiện cho các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C04) khởi tố, bắt tạm giam.

Vi phạm của các đồng chí nêu trên là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, ý thức, thái độ tự phê bình; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đồng chí Ma Văn Huân, Nông Đức Di và Tống Văn Công theo thẩm quyền./.