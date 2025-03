Sáp nhập và tinh gọn bộ máy- khơi thông nguồn lực để phát triển

Không phải bây giờ chúng ta mới tinh gọn bộ máy

Ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 126-KL/TW (ngày 14/02/2025), Kết luận 127-KL/TW (28/02/2025) về nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Kết luận số 128-KL/TW, (ngày 07/3/2025) về chủ trương công tác cán bộ, trên một số trang mạng xã hội đã có những có luận điệu xuyên tạc sự thật. Chúng cho rằng “sáp nhập” là do “ý chí chủ quan” của cá nhân nhằm “ghi điểm, tạo dấu ấn” hoặc “triệt hạ đối thủ”; “Sáp nhập một thời gian rồi sẽ tách ra”; “Sáp nhập, tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức cũng chỉ vì lợi ích nhóm”... Có người còn “phân tích”: “Nhiều năm qua, bộ máy “vẫn được giữ nguyên”, chỉ thực hiện tinh gọn khi vừa qua Việt Nam có lãnh đạo mới”...

Thế nhưng trên thực tế, không phải bây giờ, chúng ta mới tinh gọn tổ chức bộ máy mà đây là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta. Từ Đại hội VI (năm 1986) đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Qua nhiều kỳ đại hội, nhất là trong các đại hội gần đây, trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, XII, XIII đều nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể về tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Thực tế trong thời gian qua, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách bộ máy hành chính. Đặc biệt, việc tinh giản biên chế và giảm bớt các đầu mối hành chính đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể như tháng 4/2015, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức với mục tiêu đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế. Kết quả, đã tinh giản được 11,67% biên chế trong giai đoạn này, vượt chỉ tiêu đề ra.

Từ năm 2015, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 39-NQ/TW "Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức". Đặc biệt, ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại Bắc Kạn, việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy cũng đã được tổ chức nghiêm túc. Mới đây, tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X đã ban hành Nghị quyết về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập 670 thôn, tổ dân phố thành 317 thôn, tổ dân phố.

Hiệu quả của việc tinh gọn bộ máy đã được khẳng định

Từ ngày 01/3/2025, các cơ quan, đơn vị mới ở Trung ương và các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Kạn sau sáp nhập đã chính thức đi vào hoạt động. Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã giảm đáng kể số đầu mối, cơ quan, trong đó tổ chức bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tinh gọn còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ, ngành) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan).

Viên chức Trung tâm CNTT và Truyền thông (Sở KH&CN) thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sau sáp nhập.

Kết quả bước đầu trong thực hiện chủ trương lớn này là mới đây, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026. Bộ Chính trị cũng đã giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, một số bộ, ngành liên quan và các địa phương phối hợp cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quyết định này.

Quyết sách này không chỉ giảm gánh nặng cho gia đình ở vùng khó khăn, mà còn bảo đảm cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh ở mọi địa bàn, mọi độ tuổi, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phổ cập giáo dục trung học; từ đó nâng cao trình độ dân trí và tạo nền móng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, từ ngày 01/3/2025, tại công an cấp xã người dân được thực hiện một số thủ tục hành chính trước đây thuộc thẩm quyền của công an huyện như: Đăng ký ô tô, xe máy; cấp mới, đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người đủ từ 14 tuổi trở lên và cho người dưới 14 tuổi; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức; tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe… Người dân không phải mất thời gian đến trụ sở của công an cấp huyện như trước.

Cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái

Có thể khẳng định chắc chắn rằng, chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy trong hệ thống chính trị được Đảng và Nhà nước ta triển khai với mục tiêu là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giảm chi phí nuôi bộ máy, dành nguồn lực cho phát triển đất nước, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Thực tế trong những ngày qua đã chứng tỏ điều đó. Thế nhưng một số đối tượng chống đối vẫn tiếp tục xuyên tạc, bóp méo sự thật, lợi dụng sự thay đổi này để tung tin bịa đặt, thổi phồng khuyết điểm hòng đánh tráo mục tiêu, gây hoang mang dư luận. Các đối tượng bịa đặt rằng, việc tinh giản biên chế ở Việt Nam “chỉ là hình thức, mị dân”, không đem lại hiệu quả thực tế mà chỉ là gây tốn kém tiền.

Tổ chức khủng bố Việt Tân còn tiến hành cái được gọi là “Luận bàn về bản chất của "tinh giản biên chế", trong đó mời một số người được gọi là “nhà khoa học” xuyên tạc về việc giảm biên chế là “bóp chỗ này, phình chỗ khác”, “cán bộ giảm biên chế thực chất là cho “hạ cánh an toàn”… Thực tế việc tinh giản biên chế trong thời gian qua đã phản bác lại cái được gọi là “Luận bàn” này.

Một thủ đoạn khá tinh vi của các đối tượng thù địch là dựa trên số liệu chính thức của các cơ quan của chúng ta rồi “phân tích”, “bình luận”, “suy diễn”, “đổi trắng thay đen”. Chẳng hạn khi Chính phủ, Quốc hội và một số bộ, cơ quan sau khi sáp nhập, tổ chức lại số cán bộ cấp phó tăng hơn so với quy định, chúng đã rêu rao trên mạng xã hội rằng: “Càng tinh gọn lại càng phình ra".

Đúng là có thực tế sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại thì số cán bộ cấp phó ở một số cơ quan từ Trung ương đến địa phương tăng cao hơn so với quy định. Tuy nhiên, đây là giải pháp phù hợp cho giai đoạn chuyển tiếp, bởi số lượng cơ quan và cán bộ lãnh đạo thuộc diện phải sáp nhập, giải thể... là rất lớn, không thể máy móc “áp” đúng số lượng cấp phó ngay tại thời điểm sắp xếp lại. Khi hợp nhất, sáp nhập 2 cơ quan thì việc một cán bộ cấp trưởng và đội ngũ cán bộ cấp phó của 2 cơ quan này nếu vẫn còn thời gian công tác, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, trở thành cấp phó của người đứng đầu cơ quan mới cũng là hợp tình hợp lý, vừa không lãng phí nguồn nhân lực, vừa mang ý nghĩa nhân văn. Đây cũng chỉ là giải pháp tình thế, sau một thời gian, số lượng cấp phó sẽ phải giảm đi.

Chính vì các lý do trên đây, người dân cần cảnh giác, thận trọng trước những thông tin liên quan đến việc tinh giản bộ máy hoặc thay đổi đơn vị hành chính. Đặc biệt, không nên chia sẻ trên mạng xã hội thông tin thất thiệt, thông tin chưa được kiểm chứng của các cơ quan chức năng. Việc lan truyền thông tin chưa được xác thực có thể gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần trang bị cho mình “bộ lọc” trong tiếp nhận thông tin để nhận diện âm mưu, thủ đoạn gây nhiễu thông tin, chống phá đất nước của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó chủ động đấu tranh với những người mượn danh “phản biện”, “dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.