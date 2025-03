Tuổi trẻ Bắc Kạn tham dự Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” khu vực phía Bắc

BBK- Từ ngày 14- 16/3, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức Đoàn đại biểu tham dự Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” khu vực phía Bắc do Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương, thôn Đồng Sơn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Hội trại có sự tham gia của 30 tỉnh, thành đoàn khu vực phía Bắc; 54 đơn vị trực thuộc Bộ Công an và đơn vị khách mời.

Các thành viên đại diện cho tuổi trẻ Bắc Kạn tham gia Hội trại thành kính dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ CAND và Tượng đài “Vì an ninh Tổ quốc” tại Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương.

Tham gia hội trại, đoàn Bắc Kạn có 20 thành viên tham gia. Đây là những cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ tiêu biểu trong lao động, học tập và rèn luyện của tuổi trẻ toàn tỉnh. Tại Hội trại, đoàn Bắc Kạn tham gia với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Kạn vì an ninh Tổ quốc” với mong muốn mang đến tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Anh Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn giới thiệu cho các đại biểu về Cụm tượng "Bác Hồ với thanh niên xung phong”, là điểm nhấn của Khu di tích lịch sử Nà Tu.

Các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn được giới thiệu tại hội trại.

Tại hội trại, đoàn đại biểu Bắc Kạn đã tích cực tham gia chuỗi các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Hành trình về nguồn, sinh hoạt chính trị, tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; triển lãm các công trình, mô hình, hình ảnh lịch sử truyền thống CAND, về tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển lãm thực tế ảo, công nghệ số, trải nghiệm thực hành công dân số; thi trang trí trại, thi ảnh “Khoảnh khắc tuổi trẻ”; chương trình “Ngày hội tuổi trẻ hành động vì an ninh Tổ quốc”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên”, “Giao lưu lửa trại truyền thống...

Đoàn Bắc Kạn đạt 01 giải Nhì cá nhân nam, 01 giải Ba cá nhân nữ môn đẩy gậy tại Hội trại "Vì an ninh Tổ quốc".

Hội trại là dịp để các tầng lớp Nhân dân và tuổi trẻ hiểu biết hơn về chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND, về ý nghĩa của Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh, thiếu niên trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ CAND nỗ lực hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn chụp ảnh lưu niệm tại khu trại của đoàn.

Dịp này, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 80 thanh niên Công an xã, phường, thị trấn tiêu biểu năm 2025.

Tỉnh Bắc Kạn có Thượng úy Hoàng Ngọc Dần, sinh năm 1995, Phó Trưởng Công an xã Bằng Thành (Pác Nặm) đã vinh dự là 1 trong 80 gương thanh niên Công an xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở năm 2025 được tuyên dương.

Thượng úy Hoàng Ngọc Dần được Bộ Công an khen thưởng thanh niên công an cấp xã tiêu biểu

Là Phó trưởng Công an xã, anh Hoàng Ngọc Dần luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác an ninh, trật tự xã hội, xây dựng phong trào và bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy; tư pháp; an toàn giao thông, trật tự công cộng; công tác đăng ký, quản lý phương tiện... Bên cạnh đó, với vai trò là Bí thư chi đoàn Công an xã đồng chí luôn nhiệt huyết, hết mình với các hoạt động phong trào, tình nguyện tại địa phương.

80 thanh niên Công an xã, phường, thị trấn được tôn vinh tại chương trình là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong số hơn 34.000 thanh niên Công an công tác, chiến đấu tại cơ sở. Đó là những cán bộ Công an xã “3 bám”, “4 cùng”, sống trong lòng dân, triển khai hiệu quả phong trào “dân vận khéo”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm; ngày đêm sâu sát cơ sở, nắm vững tình hình địa bàn, mưu trí, dũng cảm trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.../.