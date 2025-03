80 năm giải phóng Ngân Sơn – Hành trình lịch sử và phát triển

Thị trấn Vân Tùng (Ngân Sơn) hôm nay.

Dấu mốc lịch sử

Sự kiện giải phóng Ngân Sơn (21/3/1945), là một trong những thắng lợi quan trọng của phong trào khởi nghĩa chống Pháp và Nhật ở Việt Bắc trong giai đoạn tiền khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Bối cảnh cuối năm 1944, đầu năm 1945 phong trào cách mạng ở nhiều địa phương, đặc biệt là Việt Bắc phát triển mạnh mẽ, Trung ương Đảng đã chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động vũ trang, khởi nghĩa từng phần để giành chính quyền tại các địa phương.

Ở Cao Bằng, lực lượng Việt Minh dưới sự chỉ đạo của đồng chí Võ Nguyên Giáp và các đội Cứu quốc quân đã mở rộng hoạt động quân sự nhằm giải phóng các vùng trọng yếu. Đêm 20, rạng sáng ngày 21/3/1945, lực lượng cứu quốc quân phối hợp với Nhân dân địa phương tấn công quân Nhật và tay sai tại huyện Ngân Sơn. Lực lượng khởi nghĩa nhanh chóng chiếm được cơ quan hành chính của địch, giải tán bộ máy chính quyền bù nhìn, bắt sống một số tên tay sai. Sau khi đập tan chính quyền của địch trong toàn châu, dưới sự hướng dẫn của các ban Việt Minh, nhân dân các xã đã tiến hành bầu cử, thành lập ủy ban Nhân dân lâm thời.

Đến cuối tháng 3 năm 1945 Ủy ban Nhân dân lâm thời lần lượt được thành lập ở hầu hết các xã trong châu, trước tiên là ở Thượng Ân, Cốc Đán rồi phát triển ra các xã khác. Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, từ sau ngày 09/3/1945 đến ngày 21/3/1945, Châu Ngân Sơn bao gồm 16 xã kể cả vùng thấp và vùng cao đã hoàn toàn được giải phóng, chính quyền cách mạng được thiết lập, nhân dân các dân tộc Ngân Sơn tưng bừng chào đón ngày giải phóng quê hương.

Diện mạo mới trên quê hương cách mạng

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Vân Tùng (tháng 02/2023).

Tiếp nối truyền thống cách mạng và phát triển, những năm qua huyện Ngân Sơn đã tận dụng tốt tiềm năng đất đai, tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Nông, lâm nghiệp là chủ lực nhưng đã có sự chuyển đổi cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay, diện tích đất trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao đạt và vượt so với mục tiêu đề ra, tổng diện tích đất nông nghiệp đạt hơn 4.024ha; tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 15.700 tấn, an ninh lương thực được đảm bảo. Bình quân mỗi năm huyện trồng mới được trên 618ha rừng, trong đó diện tích trồng cây gỗ lớn bình quân mỗi năm đạt trên 388ha.

Ông Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn.

Huyện đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, diện mạo ngày càng khang trang, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn được bê tông hóa, giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn. Hệ thống điện, nước sạch, viễn thông được đầu tư đồng bộ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước phát triển, trong giai đoạn 2020 - 2025 thành lập mới 28 hợp tác xã, vượt 19 hợp tác xã so với chỉ tiêu đề ra; công tác phát triển các sản phẩm OCOP đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện có 14 sản phẩm OCOP 3 sao, các sản phẩm đã tạo đột phá về sức cạnh tranh, tăng về số lượng, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế địa phương. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Đến hết năm 2024, tổng số hộ nghèo của huyện là 3.018 hộ, chiếm 39,84%, tỷ lệ hộ nghèo trung bình hằng năm giảm 3,77%/năm.

Ông Địch Xuân Sơn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngân Sơn.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Công tác cải cách hành chính (CCHC), chỉ số hài lòng của Nhân dân ngày càng được nâng cao, xếp hạng và xếp loại chỉ số CCHC hằng năm được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố và đạt nhiều kết quả quan trọng...

Ngày 13/2/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 thành lập thị trấn Vân Tùng. Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện đã chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố đối với 17 thôn (năm 2021); sáp nhập 70 thôn, tổ dân phố thành 31 thôn, tổ dân phố (năm 2024). Sau sắp xếp, kiện toàn các đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng thuận cao.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vân Tùng (Ngân Sơn).

Tự hào với truyền thống cách mạng trong thời kỳ đấu tranh giải phóng quê hương, Ngân Sơn hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, đổi thay từng ngày. Những thành tựu về kinh tế - xã hội chính là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Cán bộ, lãnh đạo huyện Ngân Sơn chụp ảnh lưu niệm tại địa điểm thành lập Chi bộ Chí Kiên, Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn.

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Ngân Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bộ máy tinh gọn hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy hoạch, hoàn thành một số công trình trọng điểm về giao thông, xây dựng đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả, tạo không gian mới cho phát triển; triển khai có hiệu quả các Chương trình MTQG, tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp; khai thác giá trị về văn hóa gắn với du lịch nhằm tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân./.