HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận, thông qua các nghị quyết

Các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ nội dung UBND tỉnh trình tại Kỳ họp, trong đó ghi nhận nhiều ý kiến tập trung vào việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Do còn có nhiều ý kiến khác nhau, Thường trực HĐND tỉnh đã họp với các tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan để xem xét các nội dung trình.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tổ, một số địa phương đề nghị điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là chính sách liên quan đến rất nhiều người dân từ cơ sở nên cần tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo các yếu tố về kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán. Đề nghị các huyện, thành phố rà soát lại để báo cáo Kỳ họp.

Sau khi thảo luận các nội dung, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất sẽ xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024 vào phiên cuối cùng của Kỳ họp (sáng 11/12).

Đối với một số nội dung khác, đại biểu tập trung thảo luận về chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh; về quy định thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 5)... Các dự thảo nghị quyết khác, đại biểu HĐND tỉnh nhất trí với nội dung trình.

Với sự thống nhất cao, đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua các nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 5).

3. Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

4. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

5. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

6. Nghị quyết quy định về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

7. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương để xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

8. Nghị quyết quy định mức chi phí chi trả đối với dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

9. Nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý.

10. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

11. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh.

12. Nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

13. Nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

14. Nghị quyết ban hành quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện một số chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

15. Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2024 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

16. Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất để thực hiện trong năm 2024.

17. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2025.

18. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.