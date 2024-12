Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri*

Kính thưa đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhBắc Kạn!

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát khai mạc Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm nay HĐND tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 24 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2024. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đến dự và chỉ đạo kỳ họp; nhiệt liệt chào mừng các vị ĐBQH, đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách quý đã đến dự kỳ họp. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang quyết liệt phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh năm 2024, tình hình thiên tai, dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) gây ra nhiều thiệt hại, tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh song với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị cùng với sự cố gắng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tích cực.

Dự ước có 19/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tăng trưởng kinh tế mặc dù chưa đạt mục tiêu của HĐND tỉnh nhưng đây là sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và đạt cao hơn so với năm 2023, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 97,4%, vượt kế hoạch đề ra; ngành Y tế có nhiều nỗ lực trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh. Các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể dục - thể thao, lễ hội truyền thống được tổ chức phù hợp với tình hình của tỉnh gắn với định hướng phát triển du lịch. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2024 vẫn còn một số hạn chế đó là: Tăng trưởng kinh tế; số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm chưa đạt Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Công tác trồng rừng thay thế để thực hiện các dự án; việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG; tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công; các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp còn chậm nhất là nguồn vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu quốc gia. Tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số còn chậm; việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh chậm. Việc triển khai công tác cứu trợ, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả do ảnh hưởng thiên tai tại các địa phương thấp; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp.

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; đề nghị các vị đại biểu HĐND nghiên cứu các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đồng thời, xem xét thảo luận chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; năm 2025 xác định là năm tăng tốc, bứt phá, về đích hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Thưa toàn thể kỳ họp!

Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa X diễn ra sau khi Hội nghị lần thứ 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII thành công rất tốt đẹp. Theo chương trình tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2024, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2025; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2024, nhiệm vụ năm 2025; thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền.

Thứ hai, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 29 nghị quyết chuyên đề và thường kỳ, trong đó tập trung một số nội dung về: Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố; quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện một số chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp; quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định mức chi xây dựng hương ước, quy ước; quy định về giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh; quyết định biên chế của địa phương; số lượng cán bộ, công chức cấp xã, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và một số chính sách quan trọng khác.

Những nội dung trình tại kỳ họp có tác động lớn, liên quan đến nhiều đối tượng đã được lấy ý kiến rộng rãi của cử tri trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và được các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến góp ý và ý kiến kiến nghị của cử tri được xem xét tiếp thu, thể hiện trong dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp này.

Thứ ba, Kỳ họp tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường. Tại kỳ họp HĐND tỉnh bố trí số điện thoại trực để cử tri trong tỉnh có điều kiện trực tiếp gửi ý kiến, kiến nghị của mình đến Kỳ họp. Đề nghị các đại biểu căn cứ các nhóm vấn đề chất vấn được Thường trực HĐND tỉnh gợi ý, để đặt câu hỏi chất vấn đối với các đối tượng được chất vấn để phiên chất vấn đạt hiệu quả.

Kỳ họp sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND về việc thực hiện các công trình, dự án do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để HĐND đánh giá kết quả thực hiện các dự án theo chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan, qua đó để các cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

HĐND tỉnh xem xét kết quả của Thường trực HĐND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Thứ tư, HĐND sẽ xem xét, quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2025.

Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 diễn ra trong thời gian 2,5 ngày với rất nhiều nội dung quan trọng, số lượng nghị quyết phải xem xét, thông qua lớn. Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, thể hiện rõ quan điểm về từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Với tinh thần đó, thay mặt HĐND tỉnh, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa X.

Xin trân trọng cảm ơn./.

* Đầu đề do Báo Bắc Kạn đặt