[Trực tiếp] Gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2025)

>> Xem livestream và tương tác trên Fanpage Báo Bắc Kạn tại đây

10h56: Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BTC các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống DQTV đọc diễn văn bế mạc buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình gặp mặt là dịp tôn vinh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công, các lớp cán bộ, chiến sĩ của LLVT tỉnh với sự nghiệp cách mạng của quê hương. Từ đó khơi gợi niềm tự hào, tự tôn dân tộc, lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ, các gia đình người có công đã cống hiến thanh xuân cho độc lập dân tộc. Hòa bình mà chúng ta có hôm nay là sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, vì thế mỗi người dân Bắc Kạn hãy nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng phát triển.

Buổi gặp mặt cho thấy sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với lực lượng vũ trang nói chung, DQTV nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng vươn lên, trở thành chỗ dựa tin cậy cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

10h38: Phần thi đua khen thưởng:

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 11 tập thể có thành tích trong công tác DQTV.

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 1. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; 2. Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; 3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; 4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; 5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Đồn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; 6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Rì, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; 7. Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Điện lực Bắc Kạn; 8. Ban Chỉ huy Quân sự Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn (nay là Phòng Giao dịch số 3, Kho bạc Nhà nước khu vực VI); 9. Ban Chỉ huy Quân sự Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; 10. Ban Chỉ huy Quân sự Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn; 11. Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DQTV.

CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 1. Đại tá Tạ Văn Thiện, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; 2. Đại tá Chu Đức Huê, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; 3. Thượng tá Lý Văn Ninh, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; ​4. Thượng tá Hà Đức Hiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; ​5. Thượng tá Hoàng Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngân Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; ​6. Thiếu tá Bàn Anh Tuyên, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; ​7. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bàn Thị Lạng, Đội trưởng kiêm Nhân viên Nhà Văn hóa, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; 8. Thiếu tá Thân Đức Xuân, Trưởng ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; ​9. Ông Lâm Quốc Độ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Điện lực Bắc Kạn; 10. Ông Nguyễn Quang Huy, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; 11. Ông Phạm Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; 12. Ông Triệu Đức Hồng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn; 13. Ông Nguyễn Công Lệnh, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 14. Ông Mai Duy Định, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 15. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn; 16. Ông Nông Xuân Tuấn, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn; 17. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn; 18. Ông Bùi Văn Hải, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; 19. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Tuấn Anh, Trợ lý Ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; 20. Ông Lục Văn Việt, Chuyên viên Phòng Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; 21. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng bức trướng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VIệt Nam tỉnh Bắc Kạn trao tặng bức trướng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bức trướng mang dòng chữ "LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TỈNH BẮC KẠN TRUNG DŨNG, KIÊN CƯỜNG - LAO ĐỘNG GIỎI, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU GIỎI".

9h40: Các đơn vị tham luận tại buổi gặp mặt

Đại biểu đại diện huyện Bạch Thông tham luận với chủ đề: "Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ “Vững mạnh, rộng khắp” và tham gia xây dựng nông thôn mới".

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức của huyện Bạch Thông đã nhận thức đầy đủ vai trò của lực lượng dân quân tự vệ; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV. Bên cạnh đó, lực lượng DQTV của huyện còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy,

Đại diện Báo Bắc Kạn tham luận tại buổi gặp mặt.

Đại diện Báo Bắc Kạn tham luận về vai trò của công tác thông tin tuyên truyền trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vai trò của cơ quan báo chí đối với nhiệm vụ xây dựng LLVT tỉnh nói chung, xây dựng lực lượng DQTV nói riêng.

Đại diện BCH Quân sự huyện Chợ Đồn tham luận với chủ đề: "Tổ chức lực lượng DQTV phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn".

Đại tá Hứa Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy BCHQS tỉnh tham luận.

Đại tá Hứa Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy BCHQS tỉnh tham luận chủ đề: "Công tác xây dựng mô hình điểm Trung đội Dân quân cơ động". Trong đó nêu rõ, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn; nhất là công tác xây dựng trung đội Dân quân cơ động.

9h20: Các đại biểu xem video phóng sự tài liệu về truyền thống DQTV và nhiệm vụ hiện nay.

9h05: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đọc diễn văn chào mừng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh nói chung, dân quân tự vệ nói riêng lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Đồng chí khẳng định kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ là dịp quan trọng và ý nghĩa để tri ân những đóng góp và hy sinh to lớn của các lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt.

Diễn văn nêu rõ: Cách đây vừa tròn 90 năm vào ngày 28/3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại Ma Cao (Trung Quốc) đã ra “Nghị quyết về Đội Tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ, là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển, trưởng thành và chiến thắng của dân quân tự về sau này, với ý nghĩa đó ngày 28 tháng 3 hằng năm đã được lấy là Ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ. Nghị quyết về Đội tự vệ là khởi đầu của quan điểm vũ trang toàn dân, chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. Trong giai đoạn 1935 - 1945, Đảng ta đã chủ trương thành lập các đội tự vệ, tổ, tiểu đội du kích cứu quốc; một số Đội du kích phát triển thành các trung đội Cứu quốc quân, làm nòng cốt cho cho quần chúng khởi nghĩa vũ trang.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội địa phương đã tiêu diệt 23/50 vạn quân địch; kiềm chế, phân tán trên 90% tổng số lực lượng địch trên toàn chiến trường, góp phần chấm dứt gần một thế kỷ đô hộ của thực dân Pháp xâm lược.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dân quân tự vệ ở miền Bắc tích cực đẩy mạnh sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu với tinh thần “vững tay cày, chắc tay súng”, “Tất cả vì Miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”,... sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam và chiến trường Lào, Campuchia. Với hơn 700 phân đội chiến đấu, dân quân tự vệ miền Bắc đã phối hợp bắn rơi 424 máy bay các loại trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Miền Bắc (chiếm trên 10%); đã có hơn 183 triệu lượt dân quân tự vệ tham gia bảo đảm giao thông vận tải, vận chuyển vũ khí trang bị, lương thực thực phẩm, rà phá bom mìn, thủy lôi...

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Ở miền Nam, dân quân và du kích các địa phương luôn phát huy tinh thần chủ động, tích cực đánh địch bằng mọi thứ vũ khí. Tiến công địch bằng “3 mũi giáp công”, trên cả “3 vùng chiến lược” kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và binh địch vận; phối hợp với bộ đội và các lực lượng đập tan các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” của Đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng dân quân tự vệ được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm xây dựng “vững mạnh và rộng khắp” có trọng tâm, trọng điểm, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị là cở sở để nâng cao chất lượng tổng hợp khả năng sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia huấn luyện, diễn tập; đã huy động hơn 7,6 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tham phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trong phòng, chống đại dịch Covid-19 đã huy động hàng chục triệu lượt dân quân tự vệ cùng với cả nước căng mình chống dịch, xứng đáng là “điểm tựa” tin cậy của Nhân dân, làm sáng ngời thêm phẩm chất cao quý của người “Chiến sĩ Sao Vuông”.

Bên cạnh đó, dân quân tự vệ đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” gắn với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ghi nhận những công lao to lớn và thành tích vẻ vang, dân quân tự vệ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng (năm 2015); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2025); có 370 tập thể và 284 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ qua các thời kỳ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Cùng với sự ra đời lớn mạnh của lực lượng vũ trang cả nước, ngày 13/4/1947, tại đồi Độc Lập, thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn), Ban Chỉ huy tỉnh đội Bộ dân quân tỉnh Bắc Kạn, nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được thành lập. Đây là một bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh. Ngay sau khi thành lập, Tỉnh đội Bộ dân quân Bắc Kạn bắt tay ngay vào việc củng cố, tổ chức xây dựng lực lượng, trong đó có dân quân tự vệ. Đến giữa năm 1947, toàn tỉnh đã xây dựng được 17 đại đội dân quân, du kích với 1.500 cán bộ, chiến sĩ.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bắc Kạn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khi vừa ổn định sản xuất, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến vừa phải thực hiện nhiệm vụ tiễu phỉ, đảm bảo con đường huyết mạch số 3 - con đường chính chi viện cho chiến trường biên giới. Lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp với các lực lượng và Nhân dân tu sửa được 275km mặt đường, 150 chiếc cầu với tổng chiều dài 1.267m; đã huy động được 4.789kg thực phẩm, 9.021 cán bộ, chiến sĩ lên đường đánh giặc; nhiều đồng chí đã lập công xuất sắc, được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ.

Kế thừa những thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến của dân quân tự vệ Bắc Kạn; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hợp lý về cơ cấu, tổ chức, biên chế. Hằng năm, lực lượng dân quân tự vệ luôn được củng cố, kiện toàn với phương châm "vững mạnh, rộng khắp".

Lực lượng dân quân tự vệ có ở tất cả các cơ quan, đơn vị, thôn, xóm, là đội quân chủ lực trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; là đội quân tiên phong trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới.

Với những đóng góp của lực lượng dân quân tự vệ, đã cùng lực lượng vũ trang tỉnh đạt được nhiều thành tích, chiến công to lớn trong chiến đấu, xây dựng và trưởng thành; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 1998; Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 tặng 8 Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh, quân và dân Bắc Kạn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Chúng ta thành kính tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; xin bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương, bệnh binh, cựu chiến binh; cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ qua các thời kỳ đã cống hiến máu xương, công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần tô thắm trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam.

Với tình hình và nhiệm vụ đặt ra, cả những thời cơ và thách thức đan xen đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, dân quân tự vệ nói riêng; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị lực lượng dân quân tự vệ tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Một là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Luật dân quân tự vệ và Nghị quyết, Đề án số của tỉnh về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Thường xuyên giáo dục, quán triệt xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không lơ là, chủ quan trong mọi tình huống, nhất là trong triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính, trong dịp diễn ra đại hội Đảng các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hai là: Chỉ đạo tổ chức kiện toàn biên chế, huấn luyện chặt chẽ; tập trung huấn luyện sát với tình hình thực tiễn ở địa phương như huấn luyện phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng; phối hợp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện. Ba là: Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt các chế độ, tiêu chuẩn, giới thiệu, định hướng, tạo việc làm và thu nhập để cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ yên tâm công tác. Phát huy hiệu quả vai trò của dân quân tự vệ là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nói riêng hãy đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn; góp phần cùng với toàn dân xây dựng quê hương Bắc Kạn giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

9h00: Giới thiệu đại biểu

Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quân khu 1; Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tấn; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương...

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

8h35: Chương trình nghệ thuật chào mừng Gặp mặt:

Tiết mục "Bản hùng ca lực lượng vũ trang Bắc Kạn vẻ vang".

Tiết mục "Du thuyền trên hồ Ba Bể".

Bài hát Thương người chiến sĩ dân quân.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đơn ca nam: Người chiến sĩ ấy.