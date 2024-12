Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 18

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đánh giá khái quát kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, mặc dù tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt khoảng 7,4%; hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định; các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá so với năm 2023.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Đến nay đã có 4/8 địa phương hoàn thành dự toán thu ngân sách tỉnh giao (gồm các huyện Ngân Sơn, Na Rì, Pác Nặm, Bạch Thông). Công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động, việc làm, văn hóa, thể thao được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định và có sự cải thiện. Bên cạnh đó, cấp ủy và hệ thống chính trị đã làm tốt công tác ứng phó với cơn bão số 3, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy tích cực chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; kịp thời quán triệt, triển khai và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ việc học tập và làm theo Bác với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra”. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn theo quy định của Trung ương và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố được quan tâm chỉ đạo. Việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện có hiệu quả, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng có sự đổi mới về nội dung, phương thức, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 còn 04/28 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; một số lĩnh vực kết quả thực hiện chưa cao (tốc độ tăng trưởng kinh tế; tiến độ hoàn thành mục tiêu các xã về đích nông thôn mới; trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm; kết nạp đảng viên mới; công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm). Việc giải ngân các nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 còn chậm. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý một số vấn đề trọng tâm để hội nghị tập trung thảo luận.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phân tích: Bên cạnh nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, một số quy định, hướng dẫn Trung ương chậm được ban hành... Nguyên nhân chủ quan của những khó khăn, hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chưa kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh; công tác phối hợp chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Năng lực, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Từ những nội dung trên, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét quyết định vào cuối kỳ họp, như: Về kết quả công tác năm 2024, nhiệm vụ năm 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2025; Dự toán ngân sách địa phương năm 2025 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2025-2027; Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2025; công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; Kết quả công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa kỳ họp thứ 17 và thứ 18; tình hình tư tưởng, dư luận quý IV năm 2024.

Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo và bám sát tình hình thực tế, tập trung thảo luận, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật của năm 2024, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; chỉ ra những nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan với quan điểm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, toàn diện, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Trên cơ sở đó xem xét, quyết nghị những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2025...

Hội nghị chia tổ, thảo luận sôi nổi về các nội dung trong nghị trình đề ra.

Sau khi nghe đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung, các đại biểu chia tổ thảo luận. Chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục thảo luận tại hội trường và bế mạc. Báo Bắc Kạn sẽ tiếp tục đưa tin về kết quả làm việc của Hội nghị./.