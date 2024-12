Bắc Kạn - những kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo quyền con người năm 2024

Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo ƯPT/BCA làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi và kiểm tra công tác xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại bởi thiên tai tại huyện Chợ Mới. (Ảnh: Đức Thuần)

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/21948 - 10/12/2024), cùng điểm qua những thành tựu nổi bật trong công tác bảo đảm quyền con người của tỉnh Bắc Kạn trong năm 2024.

Chính quyền các cấp đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi ích cho đối tượng yếu thế trong xã hội. Đã giải quyết việc làm cho 6.700 người, trong đó đưa 1.200 người đi lao động nước ngoài; tổ chức giới thiệu 52 doanh nghiệp đến các huyện, thành phố để phối hợp tuyển chọn lao động; tuyển sinh, đào tạo nghề cho 7.307 học viên. Thực hiện các thủ tục quyết chế độ cho 366 lượt đối tượng là người có công, đối tượng chính sách của tỉnh; thăm tặng hơn 10.000 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 17.452 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nhân dịp lễ tết, các ngày lễ lớn trong năm. Đặc biệt đã xây dựng và bàn giao 500 căn nhà “Đại đoàn kết” cho 500 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh; hỗ trợ 80 nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Quân đội và Tập đoàn Bảo Việt…

Toàn hệ thống chính trị đã đoàn kết cùng tham gia thực hiện công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra. Tỉnh đã huy động gần 5.800 lượt cán bộ chiến sĩ, 2.900 lượt phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tham gia giúp đỡ 280 hộ gia đình, 1.044 nhân khẩu di dời đến nơi an toàn; dựng lán tạm cho 189 hộ dân; triển khai xây dựng nhà ở mới đối với 05 hộ dân tại huyện Chợ Mới có nhà bị sập đổ hoàn toàn, lũ cuốn trôi. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuyển 33 chuyến xe, tương đương khoảng 263,4 tấn hàng nhu yếu phẩm; Quỹ cứu trợ tỉnh đã phân bổ (đợt 1) số tiền 18 tỷ đồng cho 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ khắc phục hậu quả, khó khăn do bão số 3 gây ra.

Công tác quản lý trật tự xã hội phục vụ đời sống của Nhân dân tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Trong năm, đã tiếp nhận, giải quyết 3.803 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu; 10.021 lượt thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài; rà soát thu thập được 66.437 hồ sơ cấp CCCD và tiếp nhận 14.107 hồ sơ định danh điện tử; tiến hành cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 2.612 trường hợp, lập 499 hồ sơ lý lịch tư pháp điện tử, tiếp nhận và cung cấp 3.534 thông tin lý lịch tư pháp trên phần mềm Hệ thống lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp; tiếp nhận, giải quyết 2.498 thủ tục hành chính, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 1.717 hồ sơ.

Lực lượng Công an cấp xã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở; đã tổ chức 8.752 buổi tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết hơn 1.500 vụ việc về ANTT ngay từ cơ sở. Xây dựng, phát huy hiệu quả hoạt động của 18 mô hình đảm bảo ANTT tại cơ sở, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 837 buổi với 48.850 lượt người tham gia… qua đó góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Các cơ quan chức năng đã triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo quyền lợi cho bị can, bị cáo và phạm nhân. Đã ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án cho 07 lượt phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 02 phạm nhân; tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đối với 01 phạm nhân theo đúng quy định. Luôn đảm bảo đầy đủ các chế độ về ăn, mặc, ở, học tập, lao động của và các quyền lợi cơ bản khác mà can phạm nhân được hưởng theo quy định; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 4.616 lượt can phạm nhân, tổ chức điều trị tại buồng giam 01 phạm nhân, điều trị HIV cho 09 lượt người bị tạm giữ, tạm giam; chuyển bệnh viện tuyến trên khám và điều trị 17 lượt can phạm nhân, không để ốm, yếu suy kiệt trong trại; trong dịp Tết Nguyên đán can, phạm nhân được hưởng chế độ 05 ngày Tết, tiêu chuẩn ăn bằng 5 lần ăn ngày thường. Cơ quan chức năng đã thực hiện giáo dục nội quy cơ sở giam giữ cho 526 lượt can, phạm nhân, tổ chức tư vấn pháp luật cho 78 lượt phạm nhân và 68 buổi giáo dục công dân, giáo dục pháp luật, phổ biến thông tin thời sự, chính sách cho 771 lượt phạm nhân.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tiếp tục được tăng cường, trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh, các cơ sở y tế duy trì tốt công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh kịp thời, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tiếp nhận, quản lý và chăm sóc người bệnh; cung ứng đủ thuốc, dược phẩm thiết yếu chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổng số người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đạt gần 420.000 lượt người, công suất sử dụng giường bệnh đạt 99%.

Công tác đảm bảo đời sống văn hóa - tinh thần cho Nhân dân luôn được chú trọng thực hiện với nhiều chương trình, hoạt động đa dạng; trong năm đã tổ chức 80 buổi tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở với gần 5.000 lượt người nghe; Thư viện tỉnh đã phục vụ 44.127 lượt người, trưng bày giới thiệu 200 cuốn sách chuyên đề phục vụ Nhân dân, tổ chức 02 đợt luân chuyển tài nguyên thông tin đến 26 điểm với 3.810 cuốn sách; tổ chức 80 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân, tổ chức 845 buổi chiếu phim phục vụ nhân dân các dân tộc vùng cao. Đặc biệt, tỉnh đã đăng cai, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn và nhiều giải thể thao cấp quốc gia thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan ở trong và ngoài tỉnh, nổi bật như: Lễ hội Lồng tồng Ba Bể xuân Giáp Thìn năm 2024, “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024, Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ VI năm 2024 một số hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2024), Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024, Giải vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia lần thứ II, năm 2024, Giải vô địch trẻ và thiếu niên Đẩy gậy quốc gia lần thứ III năm 2024…

Trong thời gian tới, với quyết tâm mạnh mẽ và sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo đảm quyền con người, với mục tiêu chung là thúc đẩy, nâng cao việc thụ hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp người dân trong mọi lĩnh vực của đời sống - xã hội./.