Na Rì xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu mới

Nằm ở vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ của tỉnh, dựa vào địa thế tự nhiên, Na Rì phát huy tốt thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ra quân huấn luyện chính quy tại Ban CHQS huyện Na Rì.

Đảng bộ Quân sự huyện Na Rì đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ luôn chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Huấn luyện điều lệnh quân đội tại Ban CHQS huyện Na Rì.

Thượng tá Linh Hồng Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Na Rì cho biết: Trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Ban CHQS huyện Na Rì đã chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động. Lực lượng vũ trang trong huyện đã tổ chức phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thi đua yêu nước ở địa phương. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, giúp cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, rèn luyện và tu dưỡng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

Kiểm tra thông tin quân sự tại đơn vị.

Nội dung thi đua đều được gắn với các phong trào, cuộc vận động lớn trong quân đội và những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện. Vì vậy phong trào thi đua luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ.

Nét nổi bật trong thực hiện Phong trào “Thi đua Quyết thắng” là gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động như “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; các phong trào “Quân đội chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”... Các chỉ tiêu hằng năm đánh giá đều đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Kiểm tra kỹ thuật hệ thống chống sét tại đơn vị.

Hằng năm, Ban CHQS huyện căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Quân sự huyện Na Rì ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương. Trong đó, chú trọng đến công tác huấn luyện bám sát phương châm: Cơ bản, thiết thực vững chắc; huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, tổ chức biên chế và hiệp đồng tác chiến, phối hợp với các đơn vị chủ lực, công an tác chiến trong khu vực phòng thủ huyện. Luôn làm tốt công tác quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ.

Bế mạc ra quân huấn luyện chính quy tại Ban CHQS huyện Na Rì.

Thượng tá Linh Hồng Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Na Rì cho biết thêm: Kết quả huấn luyện luôn đảm bảo nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch, 100% đơn vị đạt loại khá trở lên. Thông qua huấn luyện, diễn tập, Ban CHQS huyện kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch phù hợp với địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ.

Trong công tác huấn luyện, đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, thời gian quy định.

Tăng gia sản xuất tại đơn vị.

Để bảo đảm đầy đủ vật chất, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác, Ban CHQS huyện tận dụng lợi thế về đất đai, nhân lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo hướng tạo nguồn tại chỗ, đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống vườn, chuồng để tổ chức tăng gia sản xuất, thường xuyên chế biến cải thiện món ăn nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường nơi ăn ở, nơi sinh hoạt của bộ đội. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ở quân y đơn vị, quân số khỏe bình quân đạt 99,6%/năm.

Ban CHQS huyện Na Rì thường xuyên quan tâm công tác chính sách, hậu phương quân đội và hoạt động dân vận. Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ giúp dân làm đường, sửa nhà; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính riêng năm 2023, đơn vị đã thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc 5 xã vùng CT229.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đều được ghi nhận qua những tấm bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh, huyện trao tặng. Đây là động lực để Ban CHQS huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện Na Rì vững chắc./.