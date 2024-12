Bắc Kạn bồi dưỡng năng lực, trình độ cho Công an cấp xã

BBK - Trong các ngày từ 10 đến 20/12/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở đối với 150 học viên là cán bộ Công an cấp xã thuộc các địa phương.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Quá trình tập huấn, các học viên được trang bị những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan công tác nghiệp vụ cơ bản theo chức năng của Công an cấp xã. Nâng cao năng lực, trình độ của lực lượng Công an cấp xã trong công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác đảm bảo an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo; công tác xuất nhập cảnh; công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và công tác phối hợp, hỗ trợ các hoạt động điều tra ban đầu, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc về an ninh, trật tự. Những kinh nghiệm thực tế trong nắm tình hình và giải quyết các vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra tại địa bàn cơ sở; giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…

Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an cấp xã trong sạch, liêm chính, vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở./.