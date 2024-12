Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Hết mình vì Nhân dân

Ở đâu khó khăn, ở đó có bộ đội – hình ảnh đẹp đẽ ấy vẫn luôn là nguồn cảm hứng và niềm tự hào trong trái tim mỗi người Việt Nam. Tại huyện Chợ Đồn cũng vậy, hình ảnh các anh bộ đội vượt lũ cứu hộ người dân, băng rừng đến những quả đồi bị sạt lở để di dân ra khỏi nơi an toàn, đến dựng lán trại ở tạm cho người dân ở các khu vực bị sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại các xã Nam Cường, Xuân Lạc, Đồng Lạc, Quảng Bạch, chính là những minh chứng sống động nhất cho phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ – luôn tận tụy vì dân, sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân.

Hình ảnh bộ đội huyện Chợ Đồn giúp bà con xã Nam Cường di dời tài sản tránh lũ.

Cơn bão Yagi tràn qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho huyện Chợ Đồn, đặc biệt là xã Nam Cường. Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, gây ngập lụt diện rộng, làm sạt lở đất và đe dọa tính mạng, tài sản của bà con. Trong hoàn cảnh hiểm nguy đó, lực lượng quân đội huyện Chợ Đồn đã ngay lập tức có mặt, triển khai công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân.

Thượng tá Đào Văn Hiệp, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện Chợ Đồn, chia sẻ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người lính luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu. Khi cơn bão Yagi đổ bộ, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng để ứng cứu, từ di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chị Đàm Thị Hiền, thôn Cốc Lùng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn là một trong hơn 200 gia đình phải di dời do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) chia sẻ: Khi nước dâng, tất cả mọi người đều chung tay, góp sức để hỗ trợ nhau di dời tài sản, nhất là các lực lượng chức năng như Công an, Quân đội, dân quân tự vệ, chỗ nào bà con cần các anh đều có mặt để hỗ trợ…

Giúp bà con dọn dẹp vệ sinh sau khi nước rút.

Không chỉ ở Nam Cường, nguy cơ sạt lở đất tại các xã Xuân Lạc và Đồng Lạc cũng khiến hàng chục hộ dân phải đối mặt với nguy hiểm. Lực lượng quân đội huyện Chợ Đồn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với chính quyền địa phương tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội giúp bà con xã Xuân Lạc dựng nhà tạm sau khi di dời khỏi khu nguy cơ sạt lở.

“Các hộ dân chúng tôi không biết phải làm thế nào nếu không có các anh bộ đội. Các anh vừa giúp di dời đồ đạc, vừa động viên tinh thần, vừa giúp chúng tôi dựng lán trại ở tạm. Trong lúc khó khăn nhất, các anh chính là chỗ dựa lớn nhất của bà con nhân dân”, anh Giàng A Vàng một trong những hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở tại thôn Tà Han, xã Xuân Lạc chia sẻ.

Dù đối mặt với những khó khăn, hiểm nguy, các chiến sĩ bộ đội huyện Chợ Đồn vẫn luôn giữ vững tinh thần “Vì Nhân dân quên mình.” Họ không chỉ là những người lính, mà còn là những người con của Nhân dân, luôn sát cánh bên bà con trong những lúc hoạn nạn nhất.

Khẳng định vai trò trong phát triển bền vững ở địa phương

Trong thời kỳ đất nước đổi mới và phát triển, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được lan tỏa qua những đóng góp của lực lượng quân đội trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Không chỉ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, các chiến sĩ còn tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giáo dục quốc phòng cho thế hệ trẻ.

Ông Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết: Lực lượng quân đội huyện Chợ Đồn luôn là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và người dân địa phương. Các anh không chỉ là lực lượng tiên phong trong ứng phó thiên tai mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần Bộ đội Cụ Hồ – luôn hết lòng vì dân, vì nước.

Trong năm 2024, lực lượng quân sự huyện Chợ Đồn đã triển khai xây dựng 02 nhà tình nghĩa, 02 nhà đại đoàn kết, 01 nhà đồng đội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp đảm bảo chặt chẽ. Tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên năm học 2024-2025. Phong trào thi đua Quyết thắng được đẩy mạnh, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) là dịp để chúng ta tri ân những người lính đã và đang mang trong mình phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ. Họ không chỉ là lá chắn bảo vệ Tổ quốc, mà còn là bàn tay nâng đỡ khi Nhân dân gặp nạn, là ánh sáng dẫn đường vượt qua những cơn bão dữ…

Hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ – đã, đang và sẽ tiếp tục là niềm tự hào của Nhân dân. Họ không chỉ bảo vệ bình yên cho quê hương, mà còn vun đắp niềm tin yêu trong lòng Nhân dân, làm sáng mãi phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ.../.