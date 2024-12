Công an Bắc Kạn sẵn sàng tham gia Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”

BBK - Những ngày này, Đội tuyển Công an tỉnh Bắc Kạn đang hăng say tập luyện chuẩn bị tốt các nội dung tham gia Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX giai đoạn I năm 2024 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI năm 2024.